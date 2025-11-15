Sánchez comandaba la cloaca: el audio definitivo sobre la implicación del socialista

Libertad Digital ha publicado en exclusiva el audio entregado por el fiscal Ignacio Stampa ante la fiscal superior de Madrid sobre la reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con los integrantes de la cloaca de PSOE Leire Díez y Javier Pérez Dolset. En esta denuncia, el fiscal señala directamente a Pedro Sánchez: "El Sr. Pérez Dolset expresó que "cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite" y que "la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente".

Durante dicho encuentro, Leire Díez y Javier Pérez Dolset, reconocían a Stampa que hubo "un punto de inflexión" tras la imputación de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez y que durante su conversación se refirieron al asunto de las saunas del suegro fallecido del presidente del Gobierno Sabiniano Gómez.