Moncloa evidencia sus vínculos con Leire Díez al no querellarse contra ella

"No lo hemos barajado todavía", respondía el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, al ser preguntado sobre si el PSOE contempla presentar una querella contra la llamada 'fontanera' del partido, Leire Díez, después de hacerse públicos unos audios en los que se evidencian supuestos intentos de soborno para obtener información, referencias al conocimiento de los comportamientos sexuales de José Luis Ábalos y declaraciones en las que se presentaba como la "mano derecha" de Santos Cerdán ante el fiscal Ignacio Stampa.

"Cada uno se puede presentar como le dé la gana, pero lo que queremos es saber la verdad de todo esto, qué hay detrás, y nosotros estamos muy tranquilos con todo ello", deslizó López sobre la exmilitante socialista, quien colaboró en su campaña electoral en el País Vasco antes de dar el salto a Correos.

Fuentes gubernamentales justifican no querellarse contra ella alegando que "ya está todo judicializado", aunque evitan mostrar una defensa tan rotunda como sí hacen del fiscal general del Estado, del que tanto en público como en privado afirman que es "inocente". De hecho, la propia Díez asegura "estar muy tranquila" ante la posibilidad de que el PSOE actúe contra ella.

El Gobierno ha optado por una estrategia de indiferencia calculada, mirando hacia otro lado mientras salen a la luz nuevos audios procedentes de la cloaca del partido, como el de "límpiese sin límites" tanto en la Policía como en la Fiscalía, atribuido a Díez y al empresario Pérez Dolset, quienes sostienen, según las informaciones, que esa fue la instrucción de Sánchez, mientras la ‘fontanera’ se limita a calificar esas palabras de "anecdóticas".

El mantra gubernamental se reduce a reiterar "queremos saber la verdad" como fórmula automática frente a los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez. El próximo lunes 17 de noviembre, Díez declarará como imputada, después de que el juez que investiga a la ex militante socialista decidiera posponer la cita unos días a la espera de que el fiscal Stampa aporte el material que se comprometió a entregar en su comparecencia judicial del pasado miércoles y que será escuchado durante los interrogatorios.