Ana Hernández (CNIO) destapó en 2018 adjudicaciones sospechosas en fondos públicos para la lucha contra el cáncer

La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y colaboradora de Libertad Digital, Ana Hernández, ha explicado en La Noche de Cuesta los detalles sobre la denuncia publicada por El Mundo, que revela presuntos desvíos de entre 20 y 25 millones de euros en contratos públicos destinados a la lucha contra el cáncer en la institución oncológica durante los últimos 18 años.

Hernández ha recordado que empezó a detectar anomalías cuando asumió la presidencia del comité de empresa en 2018: "Encontré adjudicaciones repetitivas de 49.990 euros a las mismas empresas y empresas interconectadas; eran licitaciones de lo más surrealistas".

También ha subrayado el patrón repetitivo de fraccionamiento de contratos: "El límite para que pasase un control eran 50.000 euros, y todas se quedaban en 49.900 o 49.995. Como poco, era inmoral". Por todo ello, Hernández se puso en contacto con todos los niveles institucionales sin obtener respuesta al trasladar las presuntas irregularidades: "Informé a la directora María Blasco, que me consta dio traslado al Ministerio, al secretario general de Política Científica, escribí al ministro Pedro Duque, nunca me contestó y, también me reuní con la Directora del ISCIII, Raquel Yotti"

Cabe recordar que el CNIO sigue a cargo del mismo Ministerio, ahora dirigido por la socialista Diana Morant. La cartera mantuvo a María Blasco y al gerente Juan Arroyo en el CNIO hasta enero del presente año, cuando el patronato los destituyó por unanimidad. Hernández ha resaltado que también informó a todos los partidos políticos a nivel orgánico: "PSOE y Podemos estaban informados, y también los partidos de la oposición. Que ahora digan que no sabían nada es mentira".

Sus consecuencias personales

Finalmente, Hernández ha destacado lo que le ha supuesto dar la alarma: "Mi situación en la empresa ha sido muy dura. Fui denunciante cuando la directiva europea aún no estaba traspuesta. El sindicato fue lo único que me respaldó."

Y ha concluido: "Yo no sé si lo que vi era ilegal o legal, pero era inmoral. Y pedí desde el principio que se abriese una investigación."

Contratos repetitivos y absurdos

Según la denuncia, el jefe de Personal del CNIO en 2007 (R.M.) comenzó a adjudicar una maraña de contratos a la empresa Gedosol SL habiendo sido esta compañía fundada por su propia pareja (J.C.) tan solo dos meses antes. El entonces gerente, Juan Arroyo defendió a capa y espada la adjudicación ante la directora de administración comenzando —siempre según la denuncia— una dinámica de adjudicaciones a empresas cuyos administradores formaban parte de las amistades de Arroyo.

Hernández ha señalado que este tipo de actuaciones mostraban un patrón reconocible, ya que, había empresas creadas por antiguos directivos que obtenían la inmensa mayoría de los contratos.

Durante los siguientes dos años, Gedosol fue contratada 43 veces por un total de 250.017 euros, a veces por conceptos aparentemente absurdos, como 6.000 euros por "apoyo recepción seminarios". R.M. controlaba directamente los pagos.

Creación de empresas vinculadas a antiguos directivos

En 2009, R.M. abandona el CNIO y se incorpora a Gedosol, que continúa recibiendo contratos del centro, llegando a facturar 15,1 millones de euros, siendo el CNIO su único cliente. La empresa generó, según la denuncia, sobrecostes laborales millonarios y cobró por trabajos que en realidad realizaban empleados del CNIO.

Ese mismo año, M.R., director técnico del centro desde 1998, fundó Zeus SL tras dejar la entidad. Amigo cercano de Arroyo, Zeus comenzó a recibir todos los contratos de gestión SAP, 15 de 15, facturando 5,2 millones a pesar de su limitada solvencia y experiencia.

Hernández ha explicado que los patrones que ella detectó encajan con estas prácticas:"Había interrelación entre varias empresas: coincidían administradores, domicilios fiscales o vínculos personales con cargos del CNIO".

Según la denuncia: