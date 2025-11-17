El demoledor testimonio que confirma el blanqueo de dinero de la trama en República Dominicana

Las investigaciones del Tribunal Supremo están confirmando todos los hechos expuestos desde un primer momento en el caso de la trama PSOE-Koldo. Y uno de ellos puede ser especialmente delicado para los socialistas: la red de blanqueo de capitales en República Dominicana.

"Doña Aránzazu Granel Barbadillo" ha explicado "en esta causa" que "trabajó en la República Dominicana, contratada por don Javier Serrano, socio del señor de Aldama Delgado, y admitió que, por indicación de su jefe, contactó con el hermano de don Koldo García y, efectivamente, le entregó diez mil dólares norteamericanos. Se limitó a realizar, explicó la testigo, lo que le ordenó su jefe".

"En el mismo sentido, don Javier Serrano" ha declarado "también como testigo en la presente causa especial que, en efecto, era en ese momento, no en la actualidad, socio del señor de Aldama Delgado. Y explicó también que, en efecto, doña Aránzazu trabajaba para la empresa en noviembre y diciembre de 2021 en la República Dominicana. Como explicó igualmente que una persona fue a este país por indicación de don Víctor Gonzalo de Aldama. Y también que don Víctor fue quien le pidió que le entregara el dinero a esta persona, lo que efectivamente se realizó, al menos en una ocasión, por su orden, por doña Aránzazu".