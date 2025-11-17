El PSOE interpreta que 'la fontanera' se "desdice" al pedir la nulidad de los audios

En la sede de Ferraz se esfuerzan por desligarse por completo de todas las causas de corrupción que avanzan en los tribunales. Pretenden sacudirse cualquier responsabilidad sosteniendo que ni la presunta 'fontanera', Leire Díez, ni el exsecretario general del PSOE, José Luis Ábalos, ni su exasesor, Koldo García, tienen ya vínculo alguno con la organización. "Cualquier cosa que no encaja con nuestros principios hemos actuado de manera inmediata", ha afirmado la portavoz nacional socialista, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa al ser preguntada por la información de El Confidencial, según la cual la UCO sospecha que Santos Cerdán empleó sociedades para recibir mordidas del dos por ciento a cambio de adjudicaciones de obra pública.

"No tenemos nada que ocultar, que nadie se confunda en cualquiera de los casos porque el PSOE no tiene nada que ver con el PP", ha comparado Mínguez, evitando aportar más detalles. Esta línea evasiva viene de lejos en Moncloa, donde el presidente del Gobierno ya recurrió repetidamente a fórmulas huidizas durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado para eludir explicaciones sobre los episodios de corrupción que salpican al Ejecutivo, al PSOE y al entorno familiar de Sánchez.

En cuanto a la denominada cloaca socialista, Mínguez ha calificado de mero "desdicho" la solicitud de nulidad de los audios presentada por Díez al juez, en los que se le oye proclamarse "la mano derecha" de Santos Cerdán, acudir a reuniones en la sede de Ferraz presentándose como enviada de altas instituciones del Estado o lanzar críticas sobre las conductas sexuales de José Luis Ábalos. "La propia Leire se está desdiciendo de sus palabras y no quiere que eso esté constando. A partir de aquí como partido socialista y como no forma parte del partido socialista, nada más que añadir".

"Colaboración máxima con la justicia", repiten sin descanso en el PSOE, que se aferra a las rectificaciones de Díez mientras, por ahora, no se plantea emprender acciones legales contra ella.