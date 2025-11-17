La UCO sigue la pista del dinero: investiga un viaje a Bogotá de Ábalos, su hijo y Koldo antes de destaparse el caso

La exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, dijo que para buscar el rastro del dinero de la trama a lo mejor había que mirar el pasaporte de Ábalos. La UCO lo cierto es que lo tiene claro desde hace tiempo. Y ha puesto la vista en distintos viajes a países americanos. Ente ellos, Perú, República Dominicana y Colombia. Y en este último destino se ha encontrado con visitas especialmente llamativas. Una de ellas fue realizada entre el 2 de mayo de 2023 y el 7 de mayo de 2023, Viajaron Ábalos, su pareja Andrea de la Torre, el hijo Víctor Ábalos y Koldo García Izaguirre. El viaje se produjo medio año antes de que se destapara el caso y cuando ya sabían todos ellos que estaban siendo investigados.

Viajaron en Iberia. El vuelo salió a las 12:05 de aquel 2 de mayo. No hubo demasiado tiempo, pero sí el suficiente para realizar gestiones: cinco días. La vuelta se realizó a las 17:20 del 7 de mayo. Y el exministro contó en el viaje con su hijo, una figura sobre la que la UCO acumula numerosas sospechosas de su vinculación a la trama.

Colombia no era un país cualquiera para la trama. José Luis Ábalos ha dicho en innumerables ocasiones que carece de recursos económicos. Igualmente ha afirmado que no cuenta con estructura en el extranjero. Pero la UCO ha encontrado la pista de inmuebles adquiridos en Perú. En teoría, vinculados a la fundación de Ábalos, Fiadelso, pero que están puestos a título de la propiedad personal del exministro. Pero es más, la UCO ha detectado todo un ir y venir de los Ábalos a Colombia, justo el país desde el que el exnúmero 2 de Sánchez habría recibido dinero hasta fechas recientes remitido por una sociedad o negocios de su hijo, Víctor Ábalos.

"Víctor Ábalos habría viajado desde Madrid a Colombia en numerosas ocasiones: 28/11/2016; 29/09/2018; 29/10/2019; 24/04/2019; 21/09/2019; 12/12/2019; 02/02/2020; 19/05/2023; 16/06/2023; 19/09/2023", señala la UCO. "Además, también habría realizado otros viajes en los que iría acompañado de familiares: 08/02/2015 acompañado de su padre, Ábalos.10/11/2015 acompañado de su padre, Ábalos. 10/12/2022 acompañado de su padre, Ábalos, y Koldo".

Y también aparece más familia: "Así como otras dos personas más del entorno familiar (Andrea y Rocío Ábalos Perles)" que habrían acudido al viaje del 10 de diciembre de 2022, según la información inicial de la UCO.

La UCO lo resume de la siguiente manera: "Cabe señalar que en varias ocasiones Víctor Ábalos ha viajado a Colombia, siendo en diciembre de ese mismo año (2022) cuando lo hizo de manera conjunta con su padre y Koldo, así como con Andrea y Rocío Ábalos Perles –hija de Ábalos–". Todo ello en un contexto en el que se entremezcla la labor de la trama.

El viaje de 2023 tuvo varias notas características. Fue uno de los últimos efectuados. En el viaje estaba Ábalos y su hijo. Por supuesto, estaba el factor controlador del dinero de la trama, Koldo García Izaguirre. Y, además, se produjo a escasos meses de que se destapase el caso y cuando los integrantes del vuelo eran ya conocedores de que la Justicia les seguía la pista.