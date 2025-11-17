Montero amenaza con recortes si el Congreso rechaza la senda de gasto

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este lunes que las comunidades autónomas perderían 5.485 millones de euros en capacidad de gasto si el Congreso de los Diputados rechazara en dos ocasiones la senda de estabilidad presentada por el Ejecutivo.

Desde la oposición, se interpreta esta declaración como un intento del Gobierno de amedrentar a los representantes autonómicos y condicionar la aprobación de los presupuestos, trasladando la presión económica directamente a los ciudadanos a través de los recortes en las autonomías.