Puigdemont remodela su grupo en el Parlament para hacer frente a Sílvia Orriols

El expresidente de la Generalidad prófugo en Bélgica ha ejecutado cambios de calado en el grupo de Junts en el Parlament y en el partido. En una exhibición de ordeno y mando incontestable y de la que se venía hablando desde hace semanas, Puigdemont ha cesado a Albert Batet como presidente del grupo parlamentario y lo ha nombrado adjunto a la presidencia del partido y director de campaña.

📄 Junts per Catalunya nomena @albertbatet com a adjunt a la presidència del partit i director de campanya, @mncsls com a presidenta del grup parlamentari i @vadorverges com a portaveu al Parlament 📌 Llegeix la nota de premsa: https://t.co/QzqE4Ru16P pic.twitter.com/0mihvq6RSv — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) November 17, 2025

La campaña de la que se tendrá que ocupar Batet es una incógnita, pero Puigdemont le tiene reservado un papel preferente en la organización de su regreso, que en el partido se da por descontado que se producirá en febrero.

En cuanto a las elecciones cuya campaña será cosa de Batet, la nota del partido afirma que "se ha validado la designación de Albert Batet como director de campaña, asumiendo la dirección política y operativa de las campañas electorales del partido a las Cortes Generales españolas y al Parlamento de Cataluña".

Puigdemont ha nombrado como sustituta de Batet a Mònica Sales, que era la portavoz del grupo desde 2021 y en la que el líder de Junts tiene una confianza plena. Otro hombre del presidente, Salvador Vergés, línea dura en separatismo, inmigración y seguridad, será el portavoz en la cámara catalana. Vergés, candidato por Gerona, es un radical con el que Puigdemont quiere restar protagonismo a Sílvia Orriols, convertida en la gran sensación del Parlament por sus discursos contra la inmigración y por su actitud desafiante con los demás partidos independentistas.

Semblanza de Vergés

Vergés es un separatista de piedra picada que representa el sector más cerril de Junts per Catalunya, un diputado que se niega a hablar en español y que profesa un odio africano contra todo lo que suene a España. Y sin complejos a la hora de hablar de inmigración y seguridad.

El perfil de Batet era el de la vieja Convergència y eso estaba allanando el camino a Sílvia Orriols, cuya Aliança Catalana está ya prácticamente a la par de ERC y Junts en las encuestas. La alcaldesa de Ripoll se ha convertido en el centro de atención por sus contundentes intervenciones en el Parlament culminadas siempre por llamadas al orden del presidente de la cámara, el indultado Josep Rull, otro pata negra de la vieja Convergència.

Cita en Waterloo

Las decisiones se han comunicado a los interesados en Waterloo este mismo lunes, día en el que también se ha registrado un recurso de amparo de la defensa del prófugo en el Tribunal Constitucional en el que se solicita la cancelación de las órdenes de detención contra él y Toni Comín. La petición se basa en el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sin carácter vinculante.