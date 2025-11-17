Yolanda Díaz exige la dimisión de Mazón y ataca a la oposición

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, deje su acta de diputado, afirmando que "cada día que pasa es un día más que humilla a las víctimas".

Las declaraciones de Díaz reflejan una presión política directa sobre la oposición, en un contexto en el que los partidos de Gobierno buscan condicionar la actividad parlamentaria de sus adversarios mediante acusaciones públicas, en lugar de centrarse en soluciones legislativas.