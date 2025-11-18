Begoña Gómez también citó en la Moncloa al vicerrector con el que tramitaba los patrocinios de la cátedra

Primero fue el rector Goyache. Y después le tocó el turno al vicerrector Doadrio. Todos fueron citados en la Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno. Y Doadrio era el hombre con el que tramitaba Cristina Álvarez los convenios de patrocinio de la cátedra regalada a la mujer del presidente sin tener ninguna titulación universitaria.

Este último fin de semana, el exvicerrector Doadrio prestó declaración ante el Juzgado del magistrado Peinado para testificar en el caso Begoña Gómez. Y la declaración aportó un dato importante: y es que Doadrio, vicerrector de la Universidad Complutense en aquel momento, admitió ante el juez que él también fue citado a comer en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez. Según las palabras de Doadrio en sede judicial, se trató de una comida "no laboral", pero lo cierto es que, tras el rector, llegó el paseo por la Moncloa del vicerrector.

Cristina Álvarez, la gestora de todo

Doadrio igualmente confirmó que con él tramitaban todo. En concreto, lo hacía la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez —autoasignada por Begoña Gómez como asesora suya—.

"Antes de la firma del convenio" Doadrio hablaba con Álvarez. "Después también". "Cada vez que venía Begoña Gómez, venía Cristina o venía Cristina sola". Y así sucedió, como confirmó Doadrio, para asuntos relacionados con el "convenio de Indra, Telefónica, reuniones del Comité, Comisión Mixta, para fijar fechas… Porque ella llevaba fechas de Begoña para compaginar actos". Vamos, que Álvarez llevaba todos los negocios de Begoña Gómez en la Complutense.

"Ella me mandaba los convenios y hablábamos si había problemas". Pero, además de ello, Doadrio fue llamado a la Moncloa, donde es complicado que alguien pueda omitir el hecho de que se está en y bajo la presión de la Presidencia del Gobierno. Hubo dos comidas, al menos. Una en la Moncloa y otra fuera que fue abonada por Begoña Gómez.

Y Doadrio reconoció que él tramitaba los convenios de patrocinio de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez. Él no los negociaba, pero los tramitaba.

Correos y evidencia de la UCO

Hay que recordar que los mails cruzados entre la asesora autoasignada por Begoña Gómez con cargo a Presidencia del Gobierno y el vicerrector de la Complutense se elevan a 235. De ellos, 121 han sido ya admitidos con relevancia penal. Y nada de ello encaja con lo dicho por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno que sostuvo que fueron contactos puntuales y excepcionales.

Pero aún menos encaja con el inicio de esa relación. Y es que el informe de la UCO dejó constancia de que fue la propia asesora pagada con los impuestos de todos los españoles la que dejó claro desde el inicio que era ella y no la mujer de Sánchez la que gestionaría todos los trámites del negocio de la cátedra de Begoña Gómez.

La frase certificada ya hace meses por el vicerrector es contundente: "Un día me llamó Cristina, que le debían haber dado el teléfono, porque le dieron todos los teléfonos, y me dijo, mira, me cuesta mucho entrar en el correo de Begoña y estar viéndolo. Entonces, si no te importa, te voy a escribir yo y me escribes al mío". Traducido, y como exige el delito de malversación de caudales públicos, Cristina Álvarez —con cargo al departamento de Presidencia del Gobierno del marido de Begoña Gómez— gestionó por completo el negocio de la mujer del presidente. Hasta el punto de que apartó de la gestión a la propia Begoña Gómez.

La UCO señaló lo siguiente en su informe: "En cuanto al modo en el que mantiene la relación profesional con Begoña Gómez, Doadrio [el vicerrector] apunta que: "Sí, mi relación con ella fue desde la firma del convenio hasta diciembre de 2022, porque yo dimití en octubre de... perdón, yo dimití el 12 de enero de 2023. Esa es mi relación con ella".

Puntualizó Doadrio: "Relacionar, nos relacionábamos. Ella venía a visitarme al despacho, debió venir cuatro o cinco veces, y luego casi todo era por correo, al principio con ella y luego a través de Cristina Álvarez".

Y aclara cómo se hizo cargo de todo la supuesta asesora pagada con cargo a Presidencia: "Acerca de la intercesión de Álvarez en su relación con Gómez, como una persona de confianza de esta última, Doadrio apunta que: "Sí, indistintamente. Casi más con Cristina, al final, casi más con Cristina, que con Begoña". "Me introdujo doña Begoña y tal, pues como una persona que la acompañaba de confianza de ella, ¿vale? Y entonces yo escribía a través de, porque los primeros correos que tengo son de Begoña Gómez, a mí. Y yo escribía, y ya un día me llamó Cristina, que le debían haber dado el teléfono, porque le dieron todos los teléfonos, y me dijo, mira, me cuesta mucho entrar en el correo de Begoña y estar viéndolo. Entonces, si no te importa, te voy a escribir yo y me escribes al mío. Eso fue como los seis meses o cuatro meses, por ahí", afirmó Doadrio.