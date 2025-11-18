Duro choque en el Senado: El PP denuncia "autocracia" por el Fiscal General del Estado

La sesión de control en el Senado ha sido escenario de una fuerte confrontación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

La portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según García, el hecho de que Sánchez declare la inocencia del fiscal general "antes de la sentencia" es un acto propio de una "autocracia".

En respuesta, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contraatacó duramente, acusando a los 'populares' de "mezquindad". Bolaños argumentó que el PP está cayendo en la "generalización" al tratar los casos de corrupción, dirigiendo sus críticas hacia el modo en que la oposición gestiona este tipo de asuntos.