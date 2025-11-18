Nuevo caso de discriminación lingüística en Cataluña. Tutorías de materias universitarias como Lógica y Antropología sólo en catalán, a pesar de que todo el material docente está redactado en español. Esta es la situación que han denunciado alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) adscritos al Centro Asociado de Barcelona a la entidad Hablamos Español.

"Los profesores que imparten la tutoría en catalán también usan este idioma en los foros de comunicación con los alumnos, llegando en ocasiones a producirse situaciones como las que mostramos en las capturas que se adjuntan en esta publicación. Un alumno responde a su profesora en gallego a modo de protesta", señala Hablamos Español en un comunicado difundido este martes.

Las capturas aluden a una conversación con un tutor en la que dos alumnos le piden en español el material de una tutoría porque no pudieron acceder a ella en tiempo real. El profesor les contesta en catalán que no la tiene grabada por razones de privacidad y les indica que hay un resumen de dicha tutoría en el calendario de la tutoría. Una de las alumnas replica en gallego que "gracias por responder en catalán preguntas formuladas en castellano".

En su comunicado, Hablamos Español dice que "ha hecho suya la denuncia de este caso, ya que como afirma su presidente, Gloria Lago, "esta situación no solo dificulta el seguimiento de las asignaturas, sino que supone una imposición lingüística injustificada dentro de una universidad pública estatal, que trabaja en todo el territorio nacional y cuyos contenidos oficiales se publican en esta lengua"".

Se añade además que "nuestra asociación ha constatado que la UNED no establece ninguna obligación para que las tutorías en centros asociados se impartan exclusivamente en catalán.

Por otra parte, tampoco se informa al alumno de que puede ser obligado a recibir la tutoría en un idioma distinto del español, lo cual le sitúa en una posición de indefensión e inseguridad jurídica. Encontrar un grupo alternativo resulta engorroso y significa perder la posibilidad de asistir a las tutorías presencialmente, ya que ha de recurrirse a alguna tutoría grabada por profesores de otra sede. Las tutorías son los únicos momentos en que los alumnos de la UNED pueden tener contacto presencial con el profesorado para aclarar dudas e interactuar con ellos".

De la Antropología a la Lógica

La primera conversación era con un profesor de Antropología. Una segunda alude a la otra: "Uno de los alumnos afectados nos traslada lo siguiente: "el caso de la asignatura de Lógica es rocambolesco, casi delirante, uno está formándose en la necesidad de abstraerse y formalizar un lenguaje en premisas, con enunciados complejos, aplicando las conectivas, la disyunción, la conjunción, hacer deducciones naturales, árboles semánticos, y es bastante absurdo ver al profesor afanándose en cambiar sobre la marcha el idioma del material para no hablar en español"".

La organización ha pedido la intervención de la Defensora Universitaria de la UNED en la que reclama que "se garantice, de forma inmediata, la posibilidad real y efectiva de recibir tutorías en español en una institución pública nacional y que se revise el régimen lingüístico, si lo hubiere, aplicado en el Centro Asociado de Barcelona para impedir futuras prácticas discriminatorias".