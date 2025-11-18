La trama de obras públicas del PSOE operó en Marruecos tras la visita de Sánchez: "Con el 1 estaría bien contactar"

La trama de obras públicas llegó a Marruecos y operó allí. Lo hizo con el plan de contactar con el "1". Los mensajes fueron del 28 de diciembre de 2018 y el viaje del presidente del Gobierno a Marruecos fue un mes antes.

El 19 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha viajado a Marruecos en donde ha mantenido sendos encuentros con el rey Mohamed VI y con el primer ministro, Saadedine El Othmani", señalaba la propia Moncloa por aquellos días.

"El primer viaje del jefe del Ejecutivo a Marruecos ha servido para trasladar a los dirigentes marroquíes la voluntad de profundizar en la relación estratégica entre ambos países y subrayar el alto grado de sintonía y diálogo alcanzado para abordar los desafíos comunes".

El 10 de diciembre, nueva gestión presidencial: "Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto al primer ministro del Reino de Marruecos, Saadeddine El Othmani, durante un almuerzo ofrecido por S.M. Mohamed VI, con ocasión de la Conferencia Internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Migraciones".

La expansión internacional de la trama

Y la UCO explica la labor de la trama de la siguiente manera: "Más allá de los tres proyectos desarrollados en este epígrafe, se ha observado que la relación Acciona-Servinabar, durante la etapa ministerial de Ábalos y Koldo, también tuvo expansión internacional. En este sentido, ambas mercantiles habrían compartido intereses en al menos dos proyectos internacionales en los que se ha detectado participación de alguna índole por parte de Ábalos, Koldo y/o Santos".

La UCO explica el negocio desarrollado por la trama en Marruecos: "A las 09:54 (UTC + 0) del 28 de diciembre de 2018, Santos envió a Koldo la imagen de una conversación entre personas no identificadas, donde se facilitaba la identidad de dos Ministros del Gobierno de Marruecos: Abdelkader Amara, Ministro de Equipamiento, Transportes, Logística y Agua, y Aziz Rebbah, Ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente".

En aparente relación con lo anterior, "a las 12:21 (UTC + 0) del mismo día, el dispositivo de Antxón registró un mensaje autoenviado que contenía el nombre de "Aziz Rebbah", Ministro marroquí cuya identidad había enviado Santos Cerdán apenas dos horas antes a Koldo".

Antxón Alonso era el socio de Cerdán en Servinabar.

"A las 14:18 (UTC + 0), Santos informó a Koldo "que el de abajo", en referencia a Aziz Rebbah, era "de plena confianza". A las 21:12 (UTC + 0), Santos remitió otros dos mensajes a Koldo donde ponía a su disposición los contactos telefónicos de los Ministros del Gobierno de Marruecos, a la vez que le recomendaba contactar con "el uno", aprovechando su presencia allí.

El mensaje de Cerdán fue el siguiente: "Con el 1 estaría bien ponerse en contacto estos días que está allí".

Ábalos y el proyecto de Kenitra

Al día siguiente, el 29 de diciembre de 2018, "Ábalos escribió a Koldo para informarle de que el día 2 (pudiera referirse al 2 de enero de 2019) tenía que ir a Kenitra (Marruecos) a requerimiento de la Embajada de Marruecos para ver un proyecto de puerto industrial. Acto seguido, Ábalos le preguntó a Koldo si ese era el proyecto de Acciona, contestando éste que sí. Ante la respuesta afirmativa, Ábalos indicó que lo estaba hablando con Santos".

Según el registro de vuelos de Ábalos, "el 3 de enero de 2019 éste regresó por vía aérea de la ciudad de Fez (Marruecos). Vuelo nº FR-7759. Fecha de salida: 03/01/2019 a las 12:15 horas desde el aeropuerto de Fez (Marruecos), con destino al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas", señala la UCO.

Y el 14 de enero de 2019, "Santos envió a Koldo dos documentos denominados "Resumen ejecutivo" e "informe de situación social y ambiental", relativo al proyecto constructivo del nuevo Puerto de Kenitra (Marruecos), donde un consorcio de empresa encabezado por Acciona aspiraba a la adjudicación de la obra civil", concluye la UCO.