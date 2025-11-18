La UCO cuenta ya con movimientos económicos que certifican las conexiones entre las empresas clave de los presuntos amaños de obra pública y algunas de las personas más relevantes de la trama. En concreto, con Santos Cerdán y Koldo García Izaguirre. El cerco se cierra y la investigación avanza con contundencia.

La UCO señala en su último escrito que "ha realizado un estudio de las relaciones económicas entre ACCIONA CONSTRUCCIÓN y SERVINABAR. Dicho análisis ha permitido concluir que al menos el 75,33 % de los ingresos percibidos por SERVINABAR tienen su origen en transferencias emitidas directamente desde ACCIONA CONSTRUCCIÓN, desde UTEs en las que la constructora multinacional es parte o desde mercantiles vinculadas a proyectos relacionados con ACCIONA".

Asimismo, "atendiendo al estudio de los adeudos en cuentas de SERVINABAR, se ha observado que Santos Cerdán y su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte de estos fondos. Como ya ha sido expuesto, Francisca Muñoz Cano percibió, entre marzo y julio de 2018, 9.500 € en concepto de nómina procedentes de NORAN S. COOP. -mercantil cuya principal fuente de ingresos es SERVINABAR-". Se trata de la mujer de Cerdán.

También se da por probada la relación con la hermana de Santos Cerdán: "Belén Cerdán León recibió directamente de SERVINABAR un total de 22.324,51 € entre los meses de febrero y junio de 2020". Igualmente, "a partir del mes de junio de 2020, ERKOLAN contrató a Belén Cerdán hasta al menos mayo de 2025, si bien se desprende que SERVINABAR habría seguido soportando el coste de dicha contratación, transfiriendo SERVINABAR, en dicho periodo, un total de 367.290,43 € a ERKOLAN".

Trazabilidad de fondos a personas físicas

Otro de los destinos que SERVINABAR otorgó a los fondos fue la cuenta personal de "Antxón, la cual recibió 404.600 € en concepto de nómina entre los meses de marzo de 2016 y marzo de 2025. Sobre estos abonos, cabe destacar que, en la mayoría de los casos, Antxón efectuaba transferencias a su mujer Karmele Atutxa, de forma secuencial y por el mismo importe, alcanzando un total de 420.850 € enviados en dichas circunstancias", añade la UCO.

La UCO concluye que, "atendiendo a estas relaciones económicas, y en pos de continuar con la trazabilidad de los fondos manejados por SERVINABAR con origen en ACCIONA, resulta imprescindible ampliar la información tributaria a nuevos intervinientes. Del mismo modo, con base en lo reflejado a lo largo del escrito acerca de las relaciones entre directivos de ACCIONA y los investigados Santos y Antxón, con el objetivo de continuar en el esclarecimiento de los hechos expuestos, se considera de igual modo necesaria la ampliación de la información tributaria a los trabajadores de ACCIONA CONSTRUCCIÓN mencionados en el presente escrito", tal y como señala la investigación.

Solicitud de información tributaria a la AEAT

De esta forma, "se considera oportuno solicitar la emisión de mandamiento judicial dirigido al órgano oportuno de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) para que aporte el correspondiente Informe de Suministro a los Juzgados de las personas físicas y jurídicas que se detallan en la siguiente tabla y para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos: Francisca Muñoz Cano, María Belén Cerdán León, Justo Vicente Pelegrini, Karmele Atutxa Egiraun, Tomás Olarte Sanz, Manuel José García Alconchel, ERKOLAN S. COOP y NORAN S. COOP". Y hay que recordar que en NORAN tiene presencia Koldo García Izaguirre.