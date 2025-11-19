Azcón abre la puerta a elecciones si no hay presupuestos y presiona al PSOE por la "trama del 2%"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado hoy, en unas declaraciones realizadas en el Aeropuerto de Teruel, que la comunidad vive "un momento histórico" en materia económica y de empleo, pero ha advertido de que, si las fuerzas políticas no facilitan la aprobación del presupuesto autonómico, la opción "más seria" será convocar elecciones. El jefe del Ejecutivo autonómico también ha cargado contra el PSOE al exigir explicaciones por lo que define como una "trama de corrupción socialista del 2%", insistiendo en que las investigaciones de la Guardia Civil requieren aclaraciones públicas del partido.

Azcón ha destacando la situación económica que, a su juicio, atraviesa la comunidad. "Yo creo que Aragón vive un momento espectacular, lo acabamos de ver en el aeropuerto de Teruel, acabamos de ver nuevas inversiones, acabamos de ver creación de puestos de trabajo, estamos en un momento histórico", ha afirmado, situando ese contexto como clave para justificar la necesidad de sacar adelante las cuentas de 2025.

Azcón ha recordado que la responsabilidad de aprobar las cuentas recae en todas las administraciones y que su Ejecutivo ya trabaja en ello: "Voy a trabajar para que se aprueben presupuestos, pero es evidente, si no conseguimos aprobar presupuestos por segundo año consecutivo, creo que aunque nadie quiera ir a elecciones, la posibilidad más seria es que convoquemos elecciones".

Sobre los plazos, ha señalado que el proceso ya está avanzado y que el proyecto presupuestario se presentará de forma inminente:"Hay una parte muy importante del trabajo que está hecha en la Consejería de Hacienda… ¿Qué tiempos manejamos? Lo he dicho, yo creo que hablamos de días".

El presidente ha pedido a los grupos "sensatez" para no frenar el ciclo de inversiones y empleo que, asegura, está viviendo Aragón.

Llamamiento al consenso político

Azcón ha señalado que la actual mayoría política, formada tras las elecciones de mayo de 2023, debe garantizar la aprobación del presupuesto: "Creo que en mayo del 2023 hubo una mayoría política distinta. Esa mayoría política, igual que ha aprobado un presupuesto en el pasado, puede volver a aprobar un presupuesto ahora".

Y ha remarcado su objetivo: "Creo que podemos ponernos de acuerdo si pensamos en Aragón. Que consigamos un buen presupuesto para Aragón, que mejore los servicios públicos y permita que el momento histórico siga siendo de extraordinaria ilusión y optimismo".

Exige explicaciones por la "trama del 2%"

Azcón ha vinculado a altos cargos socialistas con la red de corrupción. Aunque las investigaciones siguen en sede judicial, el presidente aragonés ha exigido explicaciones públicas: "Yo creo que es evidente, hay una trama de corrupción socialista del 2%, que tiene su epicentro en los más altos cargos del Partido Socialista y que se valía de cargos en algunas comunidades autónomas, por desgracia en Aragón, para poder tramitar algunos proyectos", ha afirmado.

También ha acusado al PSOE de minimizar los informes de la Guardia Civil y la UCO: "La explicación que ha dado es tratarnos a los aragoneses como tontos. El informe de la Guardia Civil lo que hace es describir hechos, no tipificar los delitos. Será el juez el que tendrá que hacer su trabajo".

Azcón ha señalado directamente a las organizaciones investigadas: "Hay que dar muchísimas explicaciones sobre lo que el Partido Socialista ha hecho relacionado con esa trama de corrupción de Servinabar, del Partido Socialista y de Acciona en la comunidad autónoma de Aragón".