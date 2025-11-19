Feijóo, a la yugular de Sánchez: "¡La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa!"

El nuevo informe de la UCO que desvela, entre otras cosas, los gastos desorbitados del exnúmero dos de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, han centrado la envestida de Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El presidente, incapaz de explicar nada, apenas ha prometido "tolerancia cero contra la corrupción", abrumado por la catarata de datos que revela la investigación de la Guardia Civil.

"¿Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE?", le preguntaba el líder del PP al presidente del Gobierno, sin obtener aclaración alguna, a lo que seguía una ristra de frases demoledoras contra Sánchez: "Donde no hay techo de gasto es en Ferraz"; "la mujer de Cerdán cobraba sin trabajar, como su hermano"; "la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa"; "su moción no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla"; "no va a convertir a España en una cloaca", son algunos de los reproches lanzados por Feijóo a Sánchez.

El jefe del Ejecutivo optaba, como siempre, por esquivar la cuestión para centrarse en la economía, en atacar a las CCAA del PP o en hablar de la Comunidad Valenciana. "Lleva un año aplaudiendo a Mazón, y ¿viene a dar clases de ejemplaridad?", ha sido su escueta respuesta, después de sacar a relucir la detención del presidente de la Diputación de Almería, del PP. "Tolerancia cero frente a la corrupción, no cero respuestas como ustedes, mire Almería", decía.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, dejaba vivo al presidente del Gobierno al evitar preguntarle por la corrupción, como hacía también la de Bildu, Mertxe Aizpurúa, que le interpelaban por la política de Cataluña y el País Vasco, además de la economía. Feijóo nombraba previamente a "los socios" para reprocharles su conducta después de apoyar una moción de censura para, supuestamente, acabar con la corrupción del PP y seguir ahora sosteniendo a Sánchez.