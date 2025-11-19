Gallardo defiende que el hermano de Sánchez "vino a generar riqueza musical"

En una coincidencia difícil de obviar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó al primer cabeza de lista imputado de la historia, Miguel Ángel Gallardo, en el inicio de la precampaña extremeña, mientras el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quedaba en libertad condicional tras el demoledor informe de la UCO declarándose víctima de "muchas mentiras y manipulaciones".

Los discursos del candidato socialista y el jefe del Ejecutivo han viajado por carriles distintos. Desde Ferraz adelantaron que el propósito era rebajar el ruido del caso David Sánchez sin recurrir al 'lawfare', sin embargo Gallardo se ha lanzado denunciando que la derecha "ha fabricado una gran mentira" y "nos ha hecho daño".

"Personalmente lo he pasado mal, no por mi, por mi familia, por mis hijos también por David, un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha., Es indigno lo que han hecho", ha alabado Gallardo, quien el 9 de febrero afrontará un juicio por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, en el que también será juzgado David Sánchez, por su polémica contratación por la Diputación de Badajoz.

"Quien no sabe ganarte en las urnas intenta destruirte utilizando los juzgados", ha asegurado Gallardo en el primer acto de precampaña, uno de los cuatro que contarán con la presencia del presidente del Gobierno. Sánchez ha centrado su discurso, al igual que hizo la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en cuestionar la gestión de la presidenta María Guardiola, así como la de los demás barones del PP, haciendo especial mención a las "privatizaciones", sin tener en cuenta la corrupción que cerca al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente Sánchez.

Asemejando su intervención a la carta que emitió el presidente del Gobierno antes de tomarse sus cinco días de reflexión en abril de 2024 sobre si "merecía la pena" continuar al frente del Ejecutivo tras el "acoso" a su mujer, Gallardo ha recogido el guante asegurando que "en ocasiones he reflexionado si merecía la pena, pero siempre he llegado a la conclusión cuando he hablado con Pedro que dirigir el PSOE no es fácil, pero siempre merece la pena".

"Son malos gestores", ha lanzado Sánchez, mientras los dos últimos secretarios de Organización del PSOE se encuentran implicados en casos de corrupción que afectan directamente a la sede de Ferraz.