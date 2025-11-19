La trama de obras públicas del PSOE realizó gestiones ante el Gobierno socialista de Aragón: Koldo contactó con Lambán

Una obra lanzada en 2014 puede convertirse en toda una pesadilla para el PSOE. Se trata de Mina Muga, una explotación minera navarra, pero que saltaba a Aragón. Y eso supuso que Koldo García Izaguirre desplegase sus gestiones ante el ya fallecido presidente de la comunidad aragonesa, el socialista Javier Lambán.

La "participación de Santos en lo concerniente al proyecto "Mina Muga", en virtud de su vinculación a SERVINABAR, también se habría visto extendida a la intermediación con otros cargos públicos para la consecución de diferentes objetivos. Dicho extremo se deduce de la fotografía de un boceto manuscrito hallada en el disco duro con número de evidencia A1.1-EV13, intervenido a Koldo durante el registro de su domicilio", señala la UCO.

Javier Lambán, informe de la UCO.

"En el mismo parece representarse de manera esquemática la planificación de una serie de contactos con cargos públicos vinculados al PSOE de Aragón, con la finalidad de tratar, como se verá más adelante, la concesión de una autorización del Ayuntamiento de Remolinos (Zaragoza) para el uso de un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos generados por el proyecto "Mina Muga".

Y en ese manuscrito aparece el nombre de Lambán. "El análisis de la imagen, cuya fecha de creación consta el 8 de mayo de 2018, parece expresivo de que estaba previsto, a través de Koldo y Santos, recurrir a Francisco Javier Lambán Montañés, entonces Secretario General del PSOE de Aragón y Presidente del Gobierno Autonómico de dicha Comunidad, y a los que posteriormente serán identificados como Juan Antonio Sánchez Quero (Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y Secretario General del PSOE en dicha provincia) y Alfonso Gómez Gámez (Director General de Energía y Minas de Aragón entre 2015 y 2019), para que mediaran con el Alcalde de Remolinos (entonces Alfredo Zaldivar Tris), sobre algún asunto que culminara con "una carta de compromiso y un convenio de obra", a suscribirse entre su consistorio y una persona identificada como "A. Martínez", resume la UCO.

La UCO da más detalles: "No obstante lo anterior, en relación con la actividad minera desarrollada por Geoalcali y el particular interés mostrado por Koldo y Santos en el proyecto minero -Geoalcali también estaba en la adjudicación-, resulta igualmente destacable la aparición de otro diagrama de fecha 25 de abril de 2017, esta vez, circunscrito a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, en el que se proyecta una clasificación de determinados funcionarios en función de la posible predisposición u

oposición a lo que se infiere pudieran ser los intereses de los investigados". Es decir, a los intereses de la trama. Ambos manuscritos se reproducen en esta información.

La última pieza de esta investigación la integra un mensaje de Koldo a Lambán: "De acuerdo con el diagrama anterior y su aparente finalidad, con fecha 3 de julio de 2018, Koldo envió a su contacto telefónico "Lambán Javier", un archivo denominado "20180505_autorización _remolinos_muga_revo1", agradeciéndole, se infiere, su participación en este asunto".