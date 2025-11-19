La trama salpica a Ribera: su Ministerio dio el OK a la mina mientras el PNV pedía cargos a Cerdán

El nuevo informe de la UCO da pruebas de algo ya adelantado: la relación de Antxón Alonso —empresario clave en el caso de presuntas obras públicas amañadas del PSOE— con el PNV. Y, por lo tanto, del PNV en la trama. El PNV, de hecho, tramitó peticiones de cargos por medio de Cerdán. Por si fuera poco, aparece el Ministerio de Teresa Ribera, ante quien se tramitaron los necesarios permisos medioambientales.

El informe destaca que "continuando con los contactos establecidos con personal perteneciente a la Administración Pública, y profundizando en el papel ejercido por Antxón como escalón intermedio entre Acciona-Geoalcali y la Administración Pública, el 16 de abril de 2016, el empresario vasco envió un correo a Miren Uxue Barcos Berruezo (entonces Presidenta Foral de Navarra) para solicitarle su presencia durante una reunión que mantendrían él y Fernando Merino con los inversores de Highfield Resources (empresa matriz de Geoalcali). Geoalcali fue la adjudicataria de la obra de Mina Muga. Donde ya aparece Servinabar, la empresa de la que es propietario en un 45% Santos Cerdán.

Seguimiento interno del proyecto Mina Muga

"No obstante, este correo electrónico no fue el único contacto intencionado de Antxón con la que entonces era Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. El 16 de diciembre de 2017, Antxón se remitió un correo electrónico a sí mismo -si bien no hay constancia de que el mismo se terminara enviando, resulta de interés para la investigación por su contenido- que estaría dirigido a Miren Uxue Barcos, en el que el administrador de Servinabar le pretendía transmitir su inquietud sobre varios asuntos relacionados con el proyecto "Mina Muga". Concretamente, "Antxón planteaba trasladar su preocupación sobre la eliminación del residuo salino, y los problemas que esto ocasionaba para que el Ministerio de Medio Ambiente otorgase a Geoalcali la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable".

Hay que recordar que Barcos pertenecía a la formación Nafarroa Bai, la marca navarra del PNV. El mail en cuestión estaba escrito en vascuence y decía lo siguiente: "Buenos días Uxue, te escribo sobre el informe que la Consejería de Medio Ambiente de España debe emitir sobre Geoalcali. Al parecer, debería hacerlo a lo largo del enero de 2018. También me atreveré a hacer una valoración personal. No obstante, si necesitas añadir información en cualquiera de los

ámbitos enviados, solicítala y te la enviaremos gustosos. Por otra parte, para su conocimiento, se ha remitido a Manu la respuesta técnica a las alegaciones. Bueno, a ver si todo sale bien".

Pero, más allá de los contactos a nivel regional mantenidos directamente por "Antxón, o indirectamente a través de Koldo y Santos Cerdán, el futuro de "Mina Muga" estaba supeditado a la DIA favorable que debía ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente. A este respecto, no sería hasta el 31 de mayo de 2019 -momento en el que Ábalos ya formaba parte del Gobierno- cuando el proyecto minero obtendría la DIA favorable por parte del Miteco. Una vez más, aparece el Ministerio de Teresa Ribera.

La difusión pública

No obstante, se deduce de una conversación mantenida entre "Antxón y su pareja Karmele Atutxa Egiraun, que no habría sido hasta el día 3 de junio de 2019 cuando les notificaron dicho extremo y el 6 de junio de 2019 cuando se habría conocido públicamente. Ese mismo día 6 de junio, Antxón le comunicó que ya se había hecho público "lo de la mina", remitiéndole una fotografía de la última página de un escrito firmado el 31 de mayo de 2019 por el entonces Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental Don Francisco Javier Cachón de Mesa.

"Recapitulando y finalizando el presente epígrafe, conviene recordar

que "Mina Muga" constituye el primer proyecto conjunto entre Acciona Construcción y Servinabar, siendo por tanto el origen de las relaciones entre ambas sociedades. Por este motivo, el proyecto minero fue introducido en el Informe 96/2025 como antecedente de la posible adjudicación irregular por parte del Mimta de contratos de obra pública a Acciona Construcción, situando "Mina Muga" en la que se denominó "etapa preministerial" —etapa en la que se estableció la relación Santos- Koldo—.", concluye la UCO.

Pero la UCO ha detectado más: las peticiones de cargos del PNV a través de Cerdán: "Respecto a los documentos, además de los dos ya mencionados —"M. Fomentodocx" y "M. Medio Ambiente.docx"—, Santos remitió un tercero bajo el nombre de "Peticiones Nombramientos PNV.docx". Decía lo siguiente:

"Peticiones Nombramientos PNV Javier Cachón, en el Ministerio de Medio Ambiente, mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental, fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional. Un puesto importante en ADIF. Un puesto importante en INI o SEPI. Estos dos me tienen que decir los nombres el lunes, vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme".

La UCO concluye que, "atendiendo al encabezado, al título del documento y al contenido del mismo, se aprecia que por parte de la formación política vasca PNV se le habría solicitado a Santos el nombramiento de tres cargos públicos, con motivo de la formación de Gobierno que se estaba llevando a cabo tras la moción de censura celebrada en 2018".