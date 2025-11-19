Moncloa, acorralada: la reunión de Hernando y Leire Díez dinamita la estrategia de desvinculación del caso

La revelación más destacada de la declaración de Leire Díez en los juzgados de Plaza Castilla reside en la presencia de Antonio Hernando, en aquel momento director adjunto de gabinete del presidente, Pedro Sánchez, y actualmente secretario de Estado de Telecomunicaciones en una reunión que mantuvieron en el transcurso de los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno en abril de 2024.

"La respuesta es bien sencilla, no", zanjó el presidente del Gobierno en la rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cuando se le preguntó si Hernando le había informado sobre la reunión o si tenía conocimiento de que miembros de Moncloa acudían a esos encuentros.

Tras los intentos iniciales del Gobierno y del PSOE de desvincular el caso de Leire Díez y centrarlo exclusivamente en sus relaciones con Santos Cerdán, ahora fuentes de Moncloa minimizan el alcance de la reunión entre un alto cargo de Presidencia y la presunta "fontanera" del PSOE. "No nos perjudica", trasladan fuentes gubernamentales, defendiendo que no se dio trascendencia a lo que se escuchó en aquel encuentro, aunque optan por mantener una nebulosa sobre si Hernando recabó información. Sin embargo, la propia Leire Díez ha defendido ante el juez la relevancia del papel de Hernando, negando que fuera "accesorio".

En Moncloa reducen este encuentro a que fue "puntual", es decir, que no habría vuelto a tener otra reunión con ella y que Hernando acudió como la persona del partido "vinculada al caso Villarejo" siendo portavoz del grupo parlamentario cuando salta el caso. Sin embargo, no asumen el salto cualitativo que supone este detalle aportado por Díez al señalar un encuentro con una persona directamente relacionada con el presidente del Gobierno, el cual defiende "no constarle" su relación con la exmilitante socialista, como así sostuvo durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. De hecho asemejan este encuentro con un alto cargo en Moncloa con las reuniones que Díez mantuvo con medios de comunicación ofreciendo información.

Fuentes gubernamentales consideran que existe una correlación entre la denuncia al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "las denuncias falsas" que recibió la mujer del presidente del Gobierno, el "acoso" que recibió Pedro Sánchez, que le instó a tomarse los cinco días de reflexión, y la aparición de un grupo de personas, entre las que se encontraba Leire Díez. Estas personas se acercaron al Gobierno en ese momento de "crisis institucional" con una oferta de información. Sin embargo, estas mismas fuentes sostienen que "no les consta que Hernando recabara información".

Cerdán y el informe de la UCO

Pese a permanecer fuera del PSOE desde el mes de junio, las prácticas irregulares de Santos Cerdán siguen proyectando una sombra cada vez más profunda sobre el Gobierno. No obstante, como viene ocurriendo hasta ahora, el presidente del Ejecutivo ha desdeñado las revelaciones incluidas en el segundo informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE, un documento que acredita que tanto Cerdán como su familia se beneficiaron de los contratos del Ministerio de Transporte adjudicados a la empresa Acciona, incluidos en el extranjero. El informe confirma, además, que dicha vinculación se remonta a su etapa en Navarra. Pese a ello, en el Gobierno persiste la negativa a aportar transparencia y se elude responder a "cómo es posible que nadie supiera nada".

"Desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, lo que hemos hecho ha sido colaborar con la Justicia y actuar con contundencia. Tenemos que dejar a la Justicia trabajar. Es el tiempo de la justicia, hemos asumido esa responsabilidad política. Hemos actuado de forma contundente y vamos a esperar al desarrollo de esas investigaciones judiciales", sostuvo Sánchez este martes desde el Palacio de la Moncloa sobre quien fuera su mano derecha hace apenas cinco meses.

Fuentes del Ejecutivo defienden su actuación "contundente" al pedirle el acta de diputado y expulsarle del PSOE en cuanto se conoció el primer informe de la UCO.

"Ya sabíamos que era muy grave", asumen fuentes de Moncloa. Sin embargo, mantienen que la implicación de Cerdán nada tiene que ver con el presidente del Gobierno y su desconocimiento de las prácticas irregulares del que fuera su número dos, al tiempo que aseguran que esto afecta solo a los ya implicados: Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. "Este no es un gobierno corrupto", trasladan desde Moncloa, mientras salen más informaciones que cercan al Ejecutivo.