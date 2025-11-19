Santos Cerdán sale de prisión: "Se están diciendo mentiras y manipulaciones"

A las 19:20 de este miércoles, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha salido de la prisión de Soto del Real en libertad provisional, concedida por el Tribunal Supremo apenas unas horas antes. Acompañado por su abogado, Jacobo Teijelo, y con gesto serio, Cerdán se ha dirigido hacia los numerosos periodistas que le esperaban en la puerta del centro penitenciario.

"Se están diciendo muchas mentiras y manipulaciones" sobre la interpretación de los dos informes de la UCO. "Espero que la verdad se imponga y que con esa verdad se haga justicia". Estas han sido las primeras (y únicas) palabras de Cerdán a su salida de prisión, que también ha agradecido el apoyo de familiares y amigos.

A diferencia de lo que le llevó a la prisión el pasado 30 de junio, el magistrado Leopoldo Puente considera que el riesgo de destrucción de pruebas ha quedado "seriamente mitigado", aunque los indicios de criminalidad no solo se mantienen, sino que se han "reforzado en buena medida", señala el auto.

Cerdán sale de la cárcel situado como la persona que actuó de "enlace" entre la empresa Acciona y el Ministerio de Transportes –entonces encabezado por José Luis Ábalos– para el presunto amaño de obra pública, según el último informe de la UCO entregado al Tribunal Supremo.

Tras conocerse el auto del Supremo, el abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, acudía a la prisión. Pasadas las 13:30 horas, el abogado salía en solitario de la cárcel tras una hora de reunión con su cliente y, a las preguntas de los medios, se ha limitado a decir que no sabía "nada" pero que iban "progresando".

Finalmente, a las 18:55, Teijelo ha vuelto a la cárcel para acompañar a Santos Cerdán en su salida del módulo 13. Tras las declaraciones a los medios del exsecretario de Organización del PSOE, ambos han abandonado el centro penitenciario en un coche conducido por el propio letrado.

Según el auto, Santos Cerdán tendrá que comparecer obligatoriamente cada 15 días en el Supremo (o en el juzgado más próximo a su domicilio), así como cuantas veces sea llamado. También tiene prohibido salir del territorio nacional y se le retirará el pasaporte.