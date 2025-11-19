Tellado da por hecho el final de Sánchez: "Va a caer con todos"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha valorado la salida de la cárcel de Santos Cerdán, recordando al PSOE que lo hace sólo porque el juez no considera que siga habiendo riesgo de destrucción de pruebas, motivo por el que ingresó en prisión. En una rueda de prensa desde el Congreso, ha dicho que "Sánchez va a caer con todos".

Afirmación que se produce tras el informe de la UCO y la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 20 años de cárcel para José Luis Ábalos. "Confiamos en la Justicia y tenemos claro que van a caer todos, y Sánchez va a caer con todos, que nadie tenga ninguna duda", ha asegurado, sin concretar si el PP le empujará con una moción de censura que, de momento, descartan por falta de apoyos.

Tellado ha marcado distancias con el caso de la Diputación de Almería, recordando que no afecta a todo el partido o el Gobierno y que el PP actuó con premura al retirarle como presidente del partido en la provincia y también del cargo institucional, una vez se produjo su detención por parte de la UCO. "Son dos casos radicalmente distintos", ha enfatizado.

Este asunto ha sido aireado por todos los ministros del Gobierno durante la sesión de control en el Congreso, especialmente por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, candidata del PSOE en Andalucía y que ha utilizado este asunto para escabullirse de las preguntas de la portavoz, Ester Muñoz, sobre la corrupción de su partido. Muñoz le ha recordado la ristra de casos que golpean al Gobierno y que tenían a su número dos en la cárcel, poco antes de su salida de prisión.

También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha intentado escabullirse de las preguntas formuladas por Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo recurriendo a Almería. Ha salido, además, en defensa de Ángel Víctor Torres, tras el penúltimo informe de la UCO que se esperaba demoledor contra el ministro, aunque quedan todavía muchos documentos por conocerse.

Desde Vox advierten sobre la salida de Cerdán de prisión que "sale ahora de prisión pero va a estar contando los días para regresar como condenado". "Llegaron para robar", sostienen desde el partido de Santiago Abascal después de conocer que las mordidas se remontan a antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, y continuaron después.