Tezanos se modera, pero sigue disparatando: el PSOE cae pero arrasa en el CIS, con diez puntos sobre el PP

Al contrario de lo que dicen todas las encuestas –a excepción de las elaboradas por Iván Redondo– el CIS cree, o sería más exacto decir que quiere hacernos creer, que el PSOE ganaría las próximas elecciones y, además, lo haría con una ventaja ya no cómoda sino ciertamente estratosférica sobre el PP: más de diez puntos.

Ese es el dato más importante del barómetro de noviembre, publicado este jueves en mitad de una serie de errores informáticos en la página del CIS que hacían imposible acceder al estudio. Ya no sólo las encuestas políticas son un desastre en la desprestigiada institución.

Los socialistas tendrían un 32,6% del voto, lo que supone una caída de 2,2 puntos respecto al estudio de octubre que despertó una carcajada generalizada ante los datos absolutamente disparatados que ofreció. El PP, por su parte, gana un poco más: 2,6 puntos para alcanzar el 22,4%

No deja de llamar la atención que ya no es que los datos finales que nos ofrece Tezanos sean un dislate, que lo son, sino que hasta las tendencias parecen equivocadas: el CIS ofrece este vaivén a favor de los populares justo cuando el resto de estudios demoscópicos marca tendencias contrarias, aunque mucho más leves: una ligera recuperación de los socialistas y una bajada también moderada del partido de Feijóo.

En lo que sí coincide el centro oficial colonizado por el PSOE es en la tendencia de Vox, aunque la subida es mayor de lo que señalan la mayor parte de las empresas que sí se dedican a realizar encuestas: los de Abascal ganan 1,1 puntos y ya estarían en el 18,8%.

Por su parte, tanto Sumar como Podemos sufren caídas severas: los de Yolanda Díaz se dejan seis décimas para quedarse en el 7,1%; mientras que los de Irene Montero e Ione Belarra pierden 9 décimas y no pasarían del 4%.

Supuestamente, el CIS ha realizado 4.028 entrevistas para completar este sondeo, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo del 3 al 12 noviembre.

Una encuesta de verdad el mismo día

La publicación del panfleto propagandístico del CIS coincide este miércoles con la aparición de una encuesta de verdad: la de DYM que publica el diario 20 Minutos. En ella, como en todas las que se están realizando desde hace años, el PP sería el ganador de las elecciones, con un 33,4% de los votos.

Los populares mantienen, como decíamos, una tendencia descendente y el PSOE sube un poco, pero aun así la distancia entre ambos partidos es de seis puntos: los de Pedro Sánchez estarían en el 27,3%. En escaños el PP tendría entre 141 y 145, mientras el los socialistas se quedan en una horquilla que va de 109 a 112.

Por su parte, Vox sigue con su tendencia al alza y llega al 16,2%, un nuevo máximo, y lograría entre 52 y 55 escaños, lo que significa que la mayoría de la derecha podría llegar a los 200 diputados. La encuesta se ha realizado entre el 12 y el 14 de este mes y ha contado con 1.000 entrevistas.