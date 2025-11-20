"50 razones de por qué con Franco no se vivía mejor": el panfleto escolar de la Generalidad catalana

50 razones de por qué con Franco no se vivía mejor se titula el panfleto que la Generalidad catalana ha comenzado a repartir en centros educativos este jueves 20 de noviembre, fecha en la que se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco. "El Departamento de Educación y Formación Profesional reafirma el compromiso para dar a conocer la memoria histórica, por lo que pone a disposición del profesorado y de los centros diversos programas, materiales y recursos relacionados", arranca la nota con la que la Generalidad explica sus iniciativas antifranquistas medio siglo después del fin del régimen franquista.

"El objetivo es que el alumnado conozca los hechos más recientes de la historia, y de esta forma promover la educación como herramienta para combatir la desinformación y los discursos de odio", sigue el comunicado de la administración autonómica, que pretende además "reforzar la memoria democrática, fomentar el pensamiento crítico, dar a conocer las instituciones democráticas y estimular la participación ciudadana".

El panfleto sobre el franquismo, que la Generalidad denomina documento, ha sido elaborado por los servicios educativos para desmentir, dicen, "afirmaciones de alabanza a la dictadura franquista". En ese "material" se niega que la República fuera un fracaso, se acusa a los "monárquicos" de haber comprado armas en Italia y haber negociado la intervención de Mussolini en la Guerra Civil, se destaca que los nazis bombardearon Guernica para negar el supuesto bulo de que fueron "los rojos", se dice también que durante la dictadura la palabra "rojo" sólo se podía usar para hablar del bando republicano, se afirma que "la represión de los rebeldes fue aproximadamente tres veces superior a la de la zona republicana".

En el apartado social, se dice que es falso que Franco creara las viviendas de protección oficial y se indica que "la vivienda de protección oficial se institucionaliza por primera vez en España mediante la llamada Ley de Casas Baratas, promulgada el 13 de junio de 1913" y se añade que "muchos de los pisos que se hicieron durante el franquismo fueron donados a personas cercanas al régimen, vinculadas a la Falange y al Sindicato Vertical".

Todo sirve contra el franquismo

Las ayudas a las familias numerosas del franquismo también son puestas en tela de juicio en el panfleto en los siguientes términos: "Las primeras ayudas a las familias numerosas ya se establecen en el 'Real Decreto de protección a las familias numerosas de funcionarios públicos y de clase obrera'", el 21 de junio de 1926. Se omite que en esa fecha reinaba Alfonso XIII y el jefe de Gobierno era Miguel Primo de Rivera al frente de una dictadura.

El panfleto construye sus propios bulos para negarlos. Eso le permite decir que no se podían ver todas las películas, que había censura, que no había libertad de reunión y expresión y tampoco sexual, cosas que nadie ha puesto en duda nunca.

En cuanto al catalán, el texto asegura que ese idioma "fue excluido de la esfera pública y administrativa y quedó reducido al uso familiar y vecinal. El castellano pasó a ser la única lengua de la enseñanza, la administración, los medios de comunicación y la cultura". Es decir, lo que ocurre casi exactamente igual ahora con el catalán.

¿Y los pantanos?

En cuanto a Franco y los pantanos, el documento señala que "éstos estaban ya gestándose y construyéndose desde inicios del siglo XX. La "Red de embalses y trasvases" ya se planteó por primera vez en el "Plan de Canales de Riego y Pantanos", aprobado en 1902. En 1933, en la Segunda República, se redacta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, que es el punto de salida de la construcción de muchos pantanos y que ya incluía trasvases de aguas. Obviamente, estos planes fueron paralizados durante la Guerra Civil y Franco los reanudó a partir de los años 50, atribuyéndose todos los méritos".