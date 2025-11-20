Bolaños no cree que Cerdán pueda ir contra el PSOE

A pocas horas de que Santos Cerdán fuese puesto en libertad condicional y denunciara "muchas mentiras y manipulaciones en las interpretaciones de los informes de la UCO", el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha declarado "decepcionado" ante las revelaciones que están aflorando y que salpican directamente a la sede socialista de Ferraz. "Nos duele mucho", ha expresado el ministro que ha calificado de "sólido" el informe de la Guardia Civil. Pese a la magnitud de las irregularidades que erosionan al Gobierno y a la organización, el Ejecutivo insiste en que el alcance de la trama se circunscribe únicamente a tres nombres: Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

"Quiero poner en valor las decenas de miles de militantes socialistas, honrados y honestos que trabajan todos los días para que España sea un país mejor. Son más de 100.000 militantes socialistas frente a tres que nos han decepcionado a todos", ha subrayado Bolaños durante su intervención en Metafuturo, de Atresmedia, al referirse a quienes fueron sus "compañeros" y que han "manchado" a la formación.

Preguntado por la carpeta roja que Cerdán portaba a su salida de la prisión de Soto del Real, y por la posibilidad de que ese gesto insinuara que dispone de información comprometedora para la formación, Bolaños ha descartado esa lectura. Ha asegurado que "no cree que esté lanzando ningún gesto" y que "se está defendiendo en la causa abierta que hay contra él", negando así que exista cualquier tipo de advertencia velada hacia el partido.

Bolaños insiste en que el PSOE actuó con firmeza y que la decisión de expulsar a Cerdán fue "contundente" en cuanto surgieron las primeras informaciones. Respecto a la "mano en el fuego" que numerosos dirigentes del Gobierno y del partido proclamaron en defensa de Cerdán antes de que estallara la polémica, el ministro se ha limitado a subrayar que "no teníamos la información que ahora conocemos. Si la hubiésemos tenido habríamos tenido otro comportamiento".

El ministro, además, ha negado de forma categórica que exista financiación irregular en el partido. "No hay financiación irregular cuando se reembolsan gastos que ha hecho un trabajador previamente. Estamos seguros", ha sentenciado, pese a que la Audiencia Nacional investiga los pagos en metálico del PSOE tras la revelación de los sobres con dinero en efectivo y la declaración del extesorero Mariano Moreno, quien apuntó en sede judicial a cierto descontrol en esos desembolsos.