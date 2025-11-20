El Gobierno salva de la quema a Cerdán tras su salida de prisión: "Era un monje y Ábalos, un disfrutón"

Quien en noviembre de 2023 fuera ensalzado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como "super Santos Cerdán", el exsecretario de Organización, hoy en libertad condicional, es presentado ahora por Moncloa como "un monje" y "un simple", con el propósito de desacreditar que pudiera haber encabezado una trama que, según fuentes gubernamentales, resulta "muy sofisticada". En todo caso, comparan a Cerdán con Ábalos, sobre quien reconocen que se le podía esperar más, porque era "un disfrutón".

No hace tanto que en el Gobierno dudaban de que hubiera pruebas suficientes contra Cerdán; sin embargo, este segundo informe demoledor ha causado un golpe que dicen "duele" en el seno del PSOE mientras mantienen su discurso de "colaboración con la justicia". Fuentes socialistas, aun así, reconocen que la situación actual nada tiene que ver con la sacudida que sufrieron en junio, "a nivel político y personal", poniendo como ejemplo la apariencia física del presidente del Gobierno. "Lo pasó muy mal", reconocen estas mismas fuentes.

Desde el Ejecutivo ya se envalentonan a anticipar que descartan que haya más implicados en la trama tras la puesta en libertad de Cerdán, lo que dicen que dará pie a arrancar con el juicio oral. Sin embargo, lo más llamativo es cómo tratan de despejar a la Administración Pública de la corrupción que cerca al Ejecutivo y al PSOE. Según fuentes gubernamentales, lo recogido en el informe de la UCO no pone el dedo en la existencia de un amaño en las contrataciones, aunque sostienen que "eso no quita que se hayan cometido delitos".

En el Ejecutivo insisten en que no existe "fraude" en las mesas de contratación y buscan desvincular cualquier implicación de la Administración Central de los negocios privados que la UTE pudiera haber llevado a cabo con empresas externas, como la de Cerdán, Servinabar.

Fuentes del Gobierno aseguran que todo está "bien perimetrado", limitando a tres los implicados: Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. "No nos afecta a los demás", deslizan fuentes gubernamentales. Una versión que respaldan la mayoría de sus socios de investidura, salvo Podemos, que han expresado su "indignación" ante el apoyo de aliados como PNV o ERC. "No es el caso Koldo, Cerdán o Ábalos", subrayó la líder morada, Ione Belarra, en los pasillos del Congreso, sino una gravísima trama "en el seno del PSOE".

Sobre la presunta 'fontanera' del PSOE, contra la que por ahora el Gobierno descarta presentar querella, fuentes socialistas la califican de "fanfarrona", tras revelarse el salto cualitativo que supuso que un entonces alto cargo de Moncloa mantuviera una reunión con Díez.