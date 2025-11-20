El Gobierno se "muerde la lengua" tras la condena al fiscal general y ya prepara su reemplazo

No están siendo días fáciles para el Gobierno. Tras el segundo informe de la UCO sobre Santos Cerdán y su puesta en libertad condicional, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Un fallo que llega apenas una semana después de concluir el juicio y tras meses en los que el Ejecutivo defendió "la inocencia" de García Ortiz, ahora condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 12 meses.

Tras conocerse la sentencia, fuentes del Ejecutivo discrepan del criterio del Supremo aunque "lo respetan". En paralelo, se activa ya el procedimiento para designar a un/a nuevo/a Fiscal General del Estado con un "máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho".

La primera reacción pública ha sido la del ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López que, antes de leer la resolución, ha lanzado con un contundente "voy a morderme la lengua y voy a ser prudente", reflejando así el malestar que produce al Ejecutivo esta condena. Por ahora el presidente del Gobierno no ha reaccionado a esta noticia, que supone un nuevo golpe duro para el Ejecutivo. Sin embargo, si lo ha hecho el ministro Óscar Puente.

El presidente del Gobierno proclamó su "inocencia" mientras el juicio estaba en marcha, en una entrevista concedida a El País. "La confianza del Gobierno en su fiscal general", lanzó Sánchez, una declaración que el resto de ministros ha repetido en sus múltiples comparecencias públicas y también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, como hizo recientemente la ministra portavoz, Pilar Alegría. "Respeto a la Justicia, pero manifestar ese respeto no es contradictorio a manifestar una opinión", sostuvo camuflando como "opinión" la injerencia de Sánchez.

"¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado, quién lo va a hacer?", llegó a decir Sánchez cuando un informe de la UCO constataba que el fiscal general del estado había borrado mensajes de su teléfono móvil.