El PSOE desprecia a Felipe González en su vídeo por los 50 años de la muerte de Franco

El PSOE ha publicado en el 50 aniversario de la muerte de Franco un vídeo que conmemora los 50 años "de la España en libertad". En el breve spot, en el que los socialistas llaman a seguir el camino de la libertad y afirman que no van a dar "ni un paso atrás", llaman la atención algunos detalles.

Los socialistas celebran que "atrás dejábamos 40 años de dictadura, 40 años de esa España en blanco y negro, detenida en el tiempo y nos pusimos en marcha", arrancando con imágenes de un bebé andando y de las manifestaciones de la transición. Tras las imágenes de ciudadanos anónimos, comienzan a aparecer los líderes del PSOE pero uno de ellos clave en ese periodo, Felipe González, aparece mucho menos que el resto. Apenas hay algunas imágenes de González en su victoria del 82 y de la firma de la entrada en la UE y su presencia ocupa menos espacio que el mucho menos relevante para la historia de la democracia Joaquín Almunia. Mucho más visibles son José Luis Rodríguez Zapatero y el actual presidente.

"Hemos marcado el rumbo", proclama el vídeo en alusión a su partido, "sigamos hacia adelante, sigamos haciendo juntos el camino de la libertad".