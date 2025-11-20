Aldama ya avisaba de las comisiones que "había cobrado" Santos Cerdán. El empresario había admitido que el socialista "se llevaba entorno al 1,5%" pero el último informe de la UCO del que se levantó secreto, aumentó el porcentaje al 2%. Desde el PSOE han seguido con su estrategia de desmarcarse del ex secretario de organización del PSOE.

Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez repasan qué obras están en la lista de la UCO por las que Santos Cerdán cobró mordidas. El navarro ya ha salido de prisión, pero no porque la carga probatoria sea menos; está en la calle porque la posibilidad de destrucción de pruebas ya es cero.