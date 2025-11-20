Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en la sede del Partido Popular de la calle Génova para hacer una declaración institucional sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que lo dejará de ser de forma inmediata. "Es una gran noticia la independencia judicial", ha dicho, después de denunciar que el fallo revela el "abuso de poder" del Gobierno, al que advierte: "Los que abusan de su poder, acaban siendo condenados".

Para el líder del PP, la sentencia "marca un antes y un después" en España por condenar a quien tenía la obligación de proteger a los españoles y optó, en su lugar, por "saltarse y vulnerar sus derechos". Después de mostrar su respaldo a los magistrado del Tribunal Supremo, en medio de los ataques del Ejecutivo antes y después del fallo, ha defendido la separación de poderes que "se ha visto atropellada a la luz de lo ocurrido".

"El fiscal no cometió un delito por cuenta y deseo, sino que se prestó a ser el peón de la estrategia del Ejecutivo", ha dicho Feijóo, criticando que "participara con ciega obediencia en una operación política contra el PP, contra una presidenta de una Comunidad Autónoma". "Antes que servir a los españoles escogió defender los intereses partidistas", ha añadido.

Después de criticar duramente lo ocurrido, ha señalado directamente al presidente por "liderar este bochorno internacional": "Le nombró contra el criterio del CGPJ, le mantuvo y le animó a seguir cuando fue imputado, y le sostuvo con una intromisión, de inusitada gravedad, en el poder judicial", ha dicho el líder del PP.

En resumen, un claro "abuso de poder" que convierte a España "en un lugar donde los ciudadanos deben protegerse de los excesos del poder". Por ello, ha exigido a Sánchez que pida disculpas a la Justicia y la ciudadanía, recordando sus declaraciones. "¿Quién va a pedir perdón al fiscal? nadie", ha dicho. "Es él quien debe pedir perdón a los españoles por nombrarle, utilizarlo y manosear las instituciones", remataba.