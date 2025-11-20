Feijóo, único líder nacional en arropar al Rey en el 50° aniversario de la monarquía

La división política y el choque institucional parece haberlo impregnado todo. La monarquía, símbolo de unidad entre españoles, se ha convertido en motivo de disputa entre los principales partidos. Vox se ha sumado al plantón de la izquierda y los separatistas en el 50º aniversario de la Corona y el presidente Pedro Sánchez se ausentará de uno de los actos centrales del día, el que acoge el Congreso.

El próximo viernes 21, a las 12:30, la Cámara acoge el coloquio La Corona en el tránsito a la democracia, que se desarrollará en la Sala Constitucional y contará con la presencia deAlberto Núñez Feijóo como único líder político del país, ya que no estará el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según ha podido confirmar Libertad Digital. Tampoco acudirá Santiago Abascal ni el resto de partidos políticos, sólo habrá representantes de PP y PSOE.

Desde Moncloa atribuyen la ausencia del presidente a compromisos internacionales y defienden que acudirá a la ceremonia del Toisón de Oro que tendrá lugar en el Palacio Real a las 10.30. Después, Sánchez partirá hacia la cumbre del G20, donde abordará asuntos como el crecimiento sostenible, la resiliencia global y el fortalecimiento del multilateralismo. De esta forma, la representación del Ejecutivo recaerá en sus ministros.

Sin intervención de Felipe VI

El evento estará presidido por los Reyes y contará con la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía. El Rey Felipe VI no intervendrá en el Congreso, aunque sí hará un breve discurso antes, en el Palacio Real. El coloquio del Congreso estará moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo, y contará con la participación de los padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, estos últimos después de ser condecorados con el Toisón de Oro, junto a Felipe González, por su papel en la Transición, en la ceremonia previa de la Casa Real.

El acto del Congreso contará, también, con la participación de la académica Adela Cortina, y la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut. El rey emérito, Juan Carlos I, no participará en ninguno de los actos oficiales previstos para el viernes 21. Sí asistirá al almuerzo privado que darán los Reyes en el Palacio Real el sábado 22, y que también contará con la presencia de las infantas Elena y Cristina, además de sus hijos.