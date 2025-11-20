Javier Ruiz y sus tertulianos, desolados en RTVE por la condena del fiscal general

El programa que dirige Javier Ruiz en RTVE volvió a ofrecer este jueves una demostración del sesgo político que impregna los espacios informativos de la cadena pública. La sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado cayó como una bomba en el plató, y la reacción del presentador y su mesa de tertulianos no pudo ser más reveladora: desolación, indignación y una defensa cerrada del condenado… antes incluso de conocer el contenido completo de la sentencia.

El espacio financiado con dinero público optó de nuevo por la línea argumental habitual: la de deslegitimar las resoluciones que no encajan con el guion político gubernamental. "Lo que tenemos es una mayoría cortada efectivamente por el sesgo político del tribunal: dos votos progresistas en contra y los votos conservadores a favor de la condena. La noticia es una bomba jurídica", afirmó sin matices el presentador.

Pero las reacciones más viscerales llegaron desde la mesa. Uno de los tertulianos, visiblemente afectado, no pudo contenerse: "Es una vergüenza. Hoy creer en la justicia es mucho más difícil en este país. Estamos ante un caso de lawfare de manual y yo espero que con el paso del tiempo estos magistrados que han realizado esta sentencia injusta les pese, les dé vergüenza y les inhabilite para el resto de su carrera". Y culminaba su argumento señalando: "Es superinjusto porque todos los periodistas hemos dicho que es mentira, que no fue el fiscal."

A pesar de que todavía no se ha difundido el texto completo de la sentencia —en el que se incluirán los fundamentos jurídicos que avalan la condena—, otra de las participantes consideró que "hay que condenar más allá de toda duda" la decisión del Supremo y, estremecida, añadió que lo que le "pone los pelos de punta" es que todo esto haya sucedido precisamente el 20N, en el 50 aniversario de la muerte de Franco.

El propio Javier Ruiz se permitió incluso formular su propia sentencia sobre el caso: "Aquí hay una cuestión que es la verdad judicial y la verdad de verdad. Y los periodistas sabemos quién filtró y sabemos que no fue el fiscal. O sea, hay certeza absoluta de que no fue Álvaro García Ortiz; sabemos que esta condena responde a hechos que no ocurrieron".