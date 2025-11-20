Jorge Vilches: "El PSOE fue la niña bonita del franquismo"

El politólogo e historiador Jorge Vilches arranca su libro, centrado en el año 1975, desmintiendo un gran mito: que aquella "España nuestra", como cantó Cecilia porque la censura le cambió la letra, ni era gris, ni silenciosa, "ni triste, ni mohína". Todo lo contrario, era "viva, culta, esforzada y ahorraba". Que no fueron años perdidos. Vamos, que a mucha gente le iba bien en los estertores de una dictadura que había entrado en tiempo de descuento. "Hubo una explosión cultural en el cine, la música, la televisión (el 79% de los hogares tenían una) y las publicaciones. Las familias compraban una vivienda, un coche, electrodomésticos; iban al cine, a la universidad, leían y se divertían", escribe. Recuerda el consultorio de Elena Francis y los alias de las mujeres que le consultaban sus problemas de pareja o las inolvidables radionovelas.

1975 es un año fundamental en la política española. Todo el mundo esperaba la muerte de Franco, tocado de salud desde julio de 1974, así que, en cierto sentido, los españoles ya habían ido enterrando al dictador y habían hecho una transición que inspiró la posterior, la política, cuyo guión escribió, como tantas veces se ha contado, Torcuato Fernández Miranda.

En la entrevista el autor recuerda el papel que desempeñaron los protagonistas, para bien y para mal, del cambio de régimen: el príncipe Juan Carlos, su padre don Juan, el PCE eurocomunista, la aparición del PSOE, las familias franquistas, el ejército o la iglesia.

La oposición no fue tampoco el mito que nos han contado. Escribe: "el relato del PSOE antifranquista se me cayó de las manos en cuanto abordé las memorias de socialistas como Enrique Mújica, Virgilio Zapatero o Raúl Morodo". Ni la represión fue igual para todos. Sobre el partido socialista asegura que "no existía en la España de Franco, no era nada" y que se "beneficia" de la "estrategia equivocada del PCE". Cuenta la "permisividad del franquismo con los líderes socialistas" a través de una anécdota: Felipe González "consigue el carnet para salir del país en la sede de la misma Presidencia del Gobierno". Otra, que un policía para a Alfonso Guerra y le pide el carnet y como le reconoce le deja seguir porque, según le dijo, en poco tiempo ellos serían los que iban a estar a los mandos. En cambio, asegura Vilches, "la represión sí fue dura con la militancia de base".

No toda la oposición al franquismo "pedía la democracia", apunta, algunos "pedían otro tipo de dictadura, la comunista". Por supuesto, entre la oposición se contaba la banda terrorista ETA, el FRAP o el GRAPO.

Sobre el paso de la dictadura a la monarquía de Juan Carlos I y a la democracia comenta que "no estaba todo atado y bien atado", como se ha dicho. El futuro rey tuvo que "deshacer cuatro nudos". Señala que "Juan Carlos era una incógnita para muchos, y la política, una incógnita para él".

Arias Navarro fue el encargado de dar la noticia de la muerte de Franco a todos los españoles y "todo formó parte de un guión", cuyos detalles desarrolla en esta entrevista.

Vilches confiesa en el prólogo del libro:

Me sentí orgulloso de este país y quedé convencido de que despreciar a los españoles de entonces, o reducirlos a estereotipos politizados, es una injusticia y una mezquindad.

Como vaticinó Lola Flores en TVE tras las campañas de 1975 ese sería un "año que no se va a poder aguantar".