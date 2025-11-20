La hemeroteca destroza a Sánchez: cuando exigía "pedir perdón" al fiscal general condenado

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha gustado nada al Gobierno de Pedro Sánchez ni a la extrema izquierda, que ya habla de "asesinato civil" de la "derecha mediática y judicial". El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y 12 meses de multa a Álvaro García Ortiz tras la filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Con esta condena sin precedentes en la historia reciente de España, conviene recordar las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, hace unos meses en rueda de prensa, exigió a la ciudadanía "pedir perdón" a García Ortiz por "acusarle sin pruebas".

Las palabras de Sánchez sobre el fiscal general del Estado por las que "debe pedir perdón a los españoles" después de que el Supremo haya condenado a García Ortiz a 2 años de inhabilitación y 12 meses de multa pic.twitter.com/TK4IEhCoUk — Libertad Digital (@libertaddigital) November 20, 2025

"Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir, y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al Fiscal General del Estado? porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación", se preguntaba Sánchez en una rueda de prensa que tuvo lugar en diciembre de 2024 en Bruselas. Se trataba de una de las cientos de ocasiones en las que Sánchez ha intentado defender a su fiscal general.

"La pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al Fiscal General del Estado?"

Ahora, con esta condena demoledora a García Ortiz, las tornas han cambiado y las acusaciones populares son las que piden al presidente del Gobierno que sea él quien pida perdón por utilizar la institución para sus fines políticos.

De nuevo, con este vídeo que está circulando como la pólvora en redes sociales, la hemeroteca vuelve a retratar al Gobierno y principalmente al presidente del Gobierno, quien también dijo hace unos años una frase demoledora y sobre todo más cierta que nunca: "¿De quién depende la fiscalía? Del Gobierno, pues ya está".