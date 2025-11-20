La secretaria del PSOE que tenía los cajones llenos de dinero gestionó el viaje de Cerdán a Marruecos para lograr obras

La trama de obras públicas operó en Marruecos de la mano de Santos Cerdán. Se trataba de una obra de Acciona y el exsecretario de organización del PSOE se movió con José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre para lograr la obra y cobrar presuntamente el 2% establecido en sus tarifas para las obras amañadas. Todo ello lo hacían bajo la consideración de que "con el 1 estaría bien ponerse en contacto estos días que está allí". Pero, además, Cerdán exigió personalmente coordinarlo todo con "Celia", su secretaria. Y Celia es la misma que se quejaba de que tenía los cajones llenos de dinero en la sede del PSOE en Ferraz.

Viajes y gestiones con Marruecos

El viaje estaba previsto para finales de 2018 o principios de 2019. Cerdán pidió a Koldo coordinarse con el "1" el 28 de diciembre de 2018. El 19 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había "viajado a Marruecos en donde ha mantenido sendos encuentros con el rey Mohamed VI y con el primer ministro, Saadeddine El Othmani", señalaba la propia Moncloa por aquellos días. El 10 de diciembre, nueva gestión presidencial: "Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto al primer ministro del Reino de Marruecos, Saadeddine El Othmani, durante un almuerzo ofrecido por S.M. Mohamed VI, con ocasión de la Conferencia Internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Migraciones", señaló una nota oficial de Moncloa de aquellos días. Y el 18 de enero de 2019 Cerdán de nuevo exigió "que me gestionen con mi secretaria para incorporarme al viaje".

Mensaje de Cerdán pidiendo que gestionen su incorporación al viaje.

La UCO da una gran importancia a esta obra: "Más allá de los tres proyectos desarrollados en este epígrafe, se ha observado que la relación Acciona-Servinabar, durante la etapa ministerial de Ábalos y Koldo, también tuvo expansión internacional. En este sentido, ambas mercantiles habrían compartido intereses en al menos dos proyectos internacionales en los que se ha detectado participación de alguna índole por parte de Ábalos, Koldo y/o Santos".

La red de contactos marroquíes

La UCO explica el negocio desarrollado por la trama en Marruecos: "A las 09:54 (UTC + 0) del 28 de diciembre de 2018, Santos envió a Koldo la imagen de una conversación entre personas no identificadas, donde se facilitaba la identidad de dos Ministros del Gobierno de Marruecos: Abdelkader Aamara, ministro de Equipamiento, Transportes, Logística y Agua, y Aziz Rebbah, ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente". En aparente relación con lo anterior, "a las 12:21 (UTC + 0) del mismo día, el dispositivo de Antxón registró un mensaje autoenviado que contenía el nombre de "Aziz Rebbah", ministro marroquí cuya identidad había enviado Santos Cerdán apenas dos horas antes a Koldo".

Antxon Alonso era el socio de Cerdán en Servinabar.

"A las 14:18 (UTC + 0), Santos informó a Kolldo "que el de abajo", en referencia a Aziz Rebbah, era "de plena confianza". A las 21:12 (UTC + 0), Santos remitió otros dos mensajes a Koldo donde ponía a su disposición los contactos telefónicos de los ministros del Gobierno de Marruecos, a la vez que le recomendaba contactar con "el uno", aprovechando su presencia allí.

El mensaje de Cerdán fue el siguiente: "Con el 1 estaría bien ponerse en contacto estos días que está allí".

Al día siguiente, el 29 de diciembre de 2018, "Ábalos escribió a Koldo para informarle de que el día 2 (pudiera referirse al 2 de enero de 2019) tenía que ir a Kenitra (Marruecos) a requerimiento de la Embajada de Marruecos para ver un proyecto de puerto industrial. Acto seguido, Ábalos le preguntó a Koldo si ese era el proyecto de Acciona, contestando éste que sí. Ante la respuesta afirmativa, Ábalos indicó que lo estaba hablando con Santos".

La operación del Puerto de Kenitra

Según el registro de vuelos de Ábalos, "el 3 de enero de 2019 éste regresó por vía aérea de la ciudad de Fez (Marruecos). Vuelo nº FR-7759. Fecha de salida: 03/01/2019 a las 12:15 horas desde el aeropuerto de Fez (Marruecos), con destino al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas", señala la UCO.

Y el 14 de enero de 2019, "Santos envió a Koldo dos documentos denominados "Resumen ejecutivo" e "informe de situación social y ambiental", relativo al proyecto constructivo del nuevo Puerto de Kenitra (Marruecos), donde un consorcio de empresa encabezado por Acciona aspiraba a la adjudicación de la obra civil", concluye la UCO.

"Cumpliendo con lo ordenado, al día siguiente Koldo le envió a Santos la agenda del viaje programado para la delegación española a Marruecos. En ella se indica que la visita de Ábalos al país vecino se produciría entre los días 24 y 26 de enero de 2019, contemplándose reuniones con el Jefe del Gobierno marroquí Saadeddine El Othmani y los Ministros identificados por Santos el 28 de diciembre de 2018 (Abdelkader Amara y Aziz Rebbah), entre otros", señala la UCO.

Y, "conocida la planificación de la visita, Santos dio instrucciones a Koldo para que se coordinara con "Celia" —su secretaria— con la finalidad de preparar su incorporación al viaje a Marruecos junto a la delegación del MITMA, indicándole Koldo que "ahora se ponen a ello".

Celia era la famosa secretaria de Ferraz que figura en otro informe de la UCO alegando que no quería tener "tanto dinero en el cajón".

Su nombre es Celia Rodríguez y en su reciente declaración ante el juez reconoció que no le gustaba tener en el cajón el dinero con el que pagaban, según ella, gastos anticipados a cargos del partido. "No lo veo lógico", aseguró. En su declaración como testigo el pasado 29 de octubre, Rodríguez explicó que ella se dedicaba a hacer las entregas en metálico, pero subrayó que no tenía acceso a la caja del partido. Tan sólo al efectivo que le entregaban desde Administración.