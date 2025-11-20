Noran es la gran escondida de la trama. Se trata de una cooperativa donde se encontraban uno de los protagonistas clave de toda esta historia —Antxon Alonso— y el propio Koldo García Izaguirre. Estaba en conexión con Servinabar y recibía pagos de ella. Y la UCO sospecha que era un tobogán de salida de pagos. Pues bien, esa pequeña sociedad fue menos pequeña en tiempos pasados. Porque triplicó de golpe sus ingresos en pleno apogeo de la trama de obras públicas.

Los pagos de Servinabar a Noran

La UCO señala lo siguiente: "Noran S. Coop. Pequeña. La sociedad Noran S. Coop. Pequeña, constituida por Koldo y Antxón en el año 2015 ha sido receptora de los siguientes fondos durante el periodo de estudio procedentes de Servinabar: Adeudos remitidos a Noran S. Coop.". Se detallan por año los siguientes importes:

2016: 10.795,00€

2017: 42.592,00 €

2018: 43.940,00 €

2019: 82.558,30 €

2020: 60.762,57 €

2021: 199.196,25 €

2022: 43.260,00 €

2023: 52.227,85 €

2024: 82.000,00 €

2025: 30.000,00 €

Evolución de los adeudos remitidos a Noran entre 2016 y 2025.

"Realizando el sumatorio de las cantidades mostradas, la cifra total adeudada desde cuentas de Servinabar a cuentas de Noran Coop, entre 2016 y 2025, asciende a 647.331,97 € . Atendiendo a la información bancaria de Noran Coop, estos pagos suponen el 67,81% de los fondos ingresados en cuentas de ésta", añade la UCO.

Pero hay una cosa que llama igualmente la atención, más allá del sumatorio de todo el dinero. Y es el salto: se triplicó en 2021, justo el año de más contratos de la trama y el segundo del covid.

Los perceptores de los fondos

"Como destino de estos fondos, se mencionó en el Informe 96/2025 que Koldo habría recibido 8.738,00 € en nueve abonos, mientras que Antxón habría sido perceptor de 215.000 € en 98 movimientos —la mayoría por importe de 2.000 € y de carácter mensual—", explica la UCO.

"Otra de las salidas de fondos relevantes desde Noran Coop, entre los meses de marzo y julio de 2018, la mercantil emitió cinco transferencias a Francisca Muñoz Cano, cónyuge de Santos, por valor total de 9.500 €".

El contrato laboral de Francisca Muñoz

La UCO explica que, "a este respecto, entre los correos electrónicos intervenidos en la sede social de Servinabar, se ha observado que con fecha 26 de marzo de 2018 (un día antes de realizarse el primero de los pagos a Francisca Muñoz) la gestoría Azpilicueta Consultores envió a Antxón, bajo el concepto de ‘Paqui', un contrato laboral entre Noran y Francisca Muñoz, así como el recibo correspondiente a la primera de sus nóminas (marzo de 2018)".