Santos Cerdán hará el paseíllo por el Senado en diciembre tras salir de prisión

El Partido Popular ha llamado a comparecer en la comisión de investigación Koldo del Senado a Santos Cerdán, tras el último informe de la UCO. Las comparecencias del próximo mes las inaugurará el 4 de diciembre Juanfran Serrano, mano derecha de Cerdán.

La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, se ha referido a Cerdán como "el recaudador". "Santos Cerdán era el número dos y Pedro Sánchez el uno", ha añadido, señalando al presidente del Gobierno, que sigue sin dar explicaciones por las últimas revelaciones conocidas, como los gastos privados de la mujer de Cerdán con tarjetas de crédito.

En diciembre también acudirán a la comisión Koldo los responsables de "los chanchullos de la mujer del presidente", Begoña Gómez. Se trata del exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, por si el máster que impartió Gómez.

Las nuevas comparecencias se han anunciado después de que el PP diera a conocer que llamaría a la comisión de investigación del CIS al presidente del organismo, José Félix Tezanos, para que dé explicaciones sobre las últimas encuestas publicadas que dan a Pedro Sánchez ganador de las elecciones por una considerable diferencia con respecto a Alberto Núñez Feijóo.

El PP apunta a una posible malversación de caudales públicos, ya que se trata de una entidad pública, para manipular los datos e influir en la opinión pública de cara a las elecciones. Los de Feijóo alertan de que se está empleando dinero de todos los españoles en este tipo de prácticas que califican de "sectarias".