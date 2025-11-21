Accidente minero en Cangas del Narcea: al menos tres atrapados a un kilómetro de profundidad

Al menos dos personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro del acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias), y además se ha perdido la comunicación con los afectados, según los primeros datos recogidos por Europa Press. Posteriormente se ha comunicado que la cifra de desaparecidos ascendía a tres personas.

El accidente, del que se dio aviso a las 16:58 horas, se ha producido en el nivel -2 de una explotación minera subterránea, a un kilómetro y medio de la entrada, por "un hundimiento del terreno", ha apuntado desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112-Asturias).

La Brigada de Salvamento Minero se ha desplazado hasta el lugar del suceso en helicóptero y se han movilizado Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil para colaborar en la operación de rescate. También se han movilizado dos inspectores del servicio de minas del Principado de Asturias, así como el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli, han añadido desde el Ejecutivo asturiano.

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

La Dirección General de Minas decretó el 6 de abril la paralización provisional del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) para comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo se ajustaban al permiso concedido. Esta situación llevó a los trabajadores a manifestarse en Oviedo. La Consejería dio el visto bueno el 5 de junio para que los 70 trabajadores volviesen a su trabajo tras comprobar que la empresa cumplía todos los requisitos.