Accidente minero en Cangas del Narcea: al menos tres atrapados a un kilómetro de profundidad

La empresa que gestiona la mina fue obligada a parar su actividad tras otro accidente en la mina de Cerredo el pasado 31 de marzo.

Trabajadores de la mina de Vega de Rengos en Oviedo durante una protesta el pasado mes de mayo. | Europa Press

Al menos dos personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro del acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias), y además se ha perdido la comunicación con los afectados, según los primeros datos recogidos por Europa Press. Posteriormente se ha comunicado que la cifra de desaparecidos ascendía a tres personas.

El accidente, del que se dio aviso a las 16:58 horas, se ha producido en el nivel -2 de una explotación minera subterránea, a un kilómetro y medio de la entrada, por "un hundimiento del terreno", ha apuntado desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112-Asturias).

La Brigada de Salvamento Minero se ha desplazado hasta el lugar del suceso en helicóptero y se han movilizado Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil para colaborar en la operación de rescate. También se han movilizado dos inspectores del servicio de minas del Principado de Asturias, así como el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli, han añadido desde el Ejecutivo asturiano.

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

La Dirección General de Minas decretó el 6 de abril la paralización provisional del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) para comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo se ajustaban al permiso concedido. Esta situación llevó a los trabajadores a manifestarse en Oviedo. La Consejería dio el visto bueno el 5 de junio para que los 70 trabajadores volviesen a su trabajo tras comprobar que la empresa cumplía todos los requisitos.

