Bronca entre Tellado e Intxaurrondo en TVE: "Es gravísimo lo que sucede en este medio"

Pocas horas después de que el Supremo condenara a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y de que tertulianos y presentadores de TVE reaccionaran como una niña poseída ante un crucifijo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sido entrevistado por Silvia Intxaurrondo en La hora de La 1 y ha denunciado que "es gravísimo lo que está sucediendo en este medio de comunicación".

Tellado comentaba que "tenemos un fiscal general del Estado que es un delincuente" y mostraba su preocupación porque, "desde una televisión pública como ésta, pagada con impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial". "Es de una irresponsabilidad absoluta y eso es muy grave. Es un ejercicio de utilización política de los medios públicos. Al fiscal general le han condenado por utilizar su cargo para hacer política en beneficio de Pedro Sánchez y hoy estamos viendo cómo se utiliza la televisión pública para atacar al poder judicial", agregaba.

Tellado acusaba a Intxaurrondo de haber "permitido que se hable de 'golpe blando'", esta aseguraba que no había utilizado esa expresión y el popular le recordaba que firmó un manifiesto en el que se hablaba de "golpismo judicial". "La comprensión de algunos políticos... ya la conocemos", respondía la periodista sanchista.

Acto seguido, Intxaurrondo preguntaba a Tellado por aquel mensaje de WhatsApp de Cosidó en el que, en 2019, presumía de controlar la "Sala Segunda –del Supremo– desde atrás". "Es la salida al reproche que le estoy haciendo", respondía el secretario general del PP, asegurando que "el Supremo no sigue las indicaciones de nadie": "Pido respeto al poder judicial, dicte lo que dicte. Los jueces y fiscales son profesionales que hacen cumplir la ley. Y nadie controla a los jueces de nuestro país. A mí me gustaría tener una televisión pública que no manipule en un día como el de hoy".

Cómo no, Intxaurrondo invocaba al novio de Isabel Díaz Ayuso, y Tellado tildaba a la periodista de "machista" por preguntarle por ello: "Nosotros no fiscalizamos las relaciones personales de ningún miembro del PP. Son cuestiones particulares. Y Ayuso no es responsable de lo que haya podido hacer su pareja cuando ni siquiera lo era. Me parece de mal gusto esa pregunta y hasta me parece machista. Estas preguntas hacen daño las mujeres que son responsables de sus propias tareas".

Intxaurrondo, irónica, le agradecía esa defensa de la mujer justo antes de mencionar la negociación del PP con Vox en la Comunidad Valenciana. "Si usted cree que Vox es un partido machista y usted presupone determinadas decisiones, pues creo que se equivoca. Pero hoy es un día muy difícil en RTVE y lo entiendo", concluía Tellado.