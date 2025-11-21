Dimite más de la mitad de la ejecutiva de ERC en Barcelona

Nueva crisis en el seno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Más de la mitad de la ejecutiva de la federación local de Barcelona ha dimitido por desavenencias con la presidenta del partido en la ciudad, Creu Camacho. Le imputan haber sometido la organización a los dictados de la número dos de Junqueras, Elisenda Alamany, secretaria general de ERC y jefa del grupo municipal en la capital catalana.

La ejecutiva de la federación local de Barcelona tomó posesión el pasado mes de abril, después de una reñida votación. Creu Camacho encabezaba la candidatura alternativa a Junqueras y Alamany bajo el nombre de "Dignitat republicana". Ella y el equipo que ahora la abandona derrotaron por los pelos a la candidatura oficialista, llamada "Endavant (Adelante) Barcelona". Los de "Dignitat" lograron 338 votos por los 324 logrados por Eva Baró. Hubo otros veinte votos en blanco.

Lo que no se esperaba es que medio año después, Creu Camacho acabara congeniando con Alamany a despecho de la opinión de sus compañeros, que seguían críticos con la dirección encabezada por Junqueras y Alamany.

Los críticos han emitido un comunicado en el que señalan una "deriva de la presidencia que ha comportado la subordinación de los intereses de la federación a los del grupo municipal". Además de criterios políticos, subyacen problemas económicos. El grupo municipal, alegan, no contribuye al sostenimiento de los casales de ERC en Barcelona y la gestión económica, denuncian, está en manos de Alamany, que opera a su antojo en el partido. Procedente de la versión catalana de Podemos, Alamany ha llevado a cabo una carrera meteórica en ERC desde su ingreso en el partido republicano en 2019.