El Congreso desaira a los Reyes en su 50º aniversario: sin pompa, sin Sánchez y con otros protagonistas

El Congreso de los Diputados ha acogido el homenaje a la Monarquía en su 50º aniversario con un perfil inusitadamente bajo, sobre todo si se compara con la parafernalia utilizada un día antes en el 50 aniversario de la muerte de Franco, en el que hubo incluso acróbatas. El acto ha consistido en un coloquio celebrado en la Sala Constitucional, en lugar del Hemiciclo, y en el que los Reyes han asistido como meros oyentes.

Los encargados de moderar el evento han sido los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo, sentados junto a los padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, protagonistas del acto. Todos ellos, sentados en la mesa presidencial, enfrente de los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que asistían como meros oyentes, y en un nivel inferior en altura a los intervinientes.

La Familia Real ha sido recibida por las autoridades en los pasillos del edificio adyacente al Hemiciclo, que conducen a la Sala Constitucional, enfrente de los ascensores. Ni siquiera se ha habilitado una de las salas nobles del Congreso, utilizadas en otras ocasiones para recibir a los monarcas, como ocurrió en el juramento de la Princesa de Asturias. Un acto "simple", según se vanaglorian en decir en la Cámara, presidida por la socialista Francina Armengol, encargada de inaugurar el acto.

En su discurso de cuatro páginas, Armengol apenas ha mencionado a la monarquía dos veces, y de manera muy breve. "La aprobación de una Constitución que convertía España en un Estado social y democrático de Derecho y que la conformaba como una monarquía parlamentaria", a dicho, y al concluir: "Somos los y las herederas de la respuesta de futuro que se construyó en la transición con el empeño de la sociedad civil y de las instituciones, incluida la monarquía".

El Rey habla por decisión de última hora

En un principio ni siquiera estaba prevista la intervención del Rey Felipe VI, que ha seguido el coloquio, de hora y media de duración, con rostro muy serio, al igual que la Reina Doña Letizia. En el último momento se optó por cambiar el programa para que pudiera cerrar el acto con un breve discurso, dado que debería ser el protagonista indiscutible del evento, aunque no ha sido así.

El Rey ha intervenido desde un atril colocado específicamente para esta ocasión. Su discurso, de página y media, ha reivindicado el papel de la monarquía en la democracia española y la continuidad de esta institución a través de su hija, la Princesa de Asturias que "prestó el juramento constitucional, asegurando la continuidad de la corona, en el marco de nuestra convivencia democrática". Apenas ha nombrado al Rey emérito, Juan Carlos I, ausente en todos los actos institucionales, para recordar su juramento en las Cortes.

"De todas las esperanzas que en esta Casa se contienen, tal vez la más importante sea esta: la España democrática, antes incluso que un país, un pueblo o un territorio, es una idea (...) Y la Corona, téngalo por seguro, estará siempre a su servicio, porque en ese servicio radica su propia razón de ser", ha dicho al concluir su intervención.

Del evento se ha ausentado también Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha acudido a la ceremonia de entrega del Toisón de Oro, pero después ha viajado para participar en el G-20. Alberto Núñez Feijóo es el único líder nacional que ha acudido a arropar a los monarcas, tal y como avanzó Libertad Digital. Sólo ha habido presencia de PP y PSOE. El resto de grupos políticos, incluido Vox, han decidido ausentarse.