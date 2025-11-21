La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo por filtrar datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conocida el pasado jueves ha sido contestada por la izquierda mediática y política con ataques hacia el Poder Judicial. Algunos miembros del Gobierno, como el ministro Óscar López, han acusado de prevaricación a los jueces que han juzgado y condenado por revelación de secretos al jefe de los fiscales.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha comentado la condena al fiscal general del Estado y las reacciones de la izquierda política y mediática. Ha dicho que cree que "los españoles pueden estar tranquilos porque a día de hoy España sigue siendo un Estado de Derecho en el que no hay nadie por encima de la ley se llame como se llame". En este sentido, la también líder del PP en León ha añadido que "tenemos un Poder Judicial independiente que no atiende ni a las presiones del Gobierno ni de Pedro Sánchez. Creo que es una garantía para todos los españoles saber que la ley sigue imperando en nuestro país a pesar de tener un Gobierno que lucha contra la ley denodadamente".

"Por otro lado, creo que hay mucha preocupación viendo la reacción, que era esperada. Hemos visto el relato que ha construido el Gobierno y todos sus satélites mediáticos ya dictando sentencia antes de que los jueces fallasen y abriendo el camino a atacar al Poder Judicial, al Tribunal Supremo, por esa previsible sentencia", ha señalado Ester Muñoz que ha dicho que "ellos creían que borrando todos los datos del fiscal general del Estado y mandando a tres periodistas a decir que ellos sabían que era inocente pues que estaba todo cerrado. Claro, se han sorprendido cuando se han dado cuenta de que un procedimiento judicial no tiene nada que ver con eso".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha explicado que "estamos viendo a ministros del Gobierno de España atacando y acusando a jueces de prevaricación como hacía ayer Óscar López" que "por la mañana decía que se mordía la lengua". Piensa que la reacción de la izquierda "es francamente preocupante". Sin embargo, cree que "lo más preocupante de ayer probablemente fue ver a un Pedro Sánchez iracundo en ese acto en el Congreso, en el que iba a presentar una serie de Anatomía de un Instante, en el que hablaba de la soberanía popular". Ester Muñoz ha contado que "España no tiene soberanía popular y lo más grave era enfrentar la soberanía y la democracia frente a la ley como si fuese un dilema. Esto es gravísimo".

"Pedro Sánchez, con esa cara iracunda que tenía, viendo cómo alguien había osado llevarle la contraria, el Tribunal Supremo. Y vemos a todos sus satélites mediáticos, TVE, fundamentalmente, y muchos otros periodistas, hablando de golpismo judicial. Es gravísimo", ha insistido la portavoz parlamentaria del PP.

Un Gobierno "contra la ley"

Ester Muñoz cree que "cuesta admitir que ya no hay un partido socialdemócrata en España homologable a otras democracias europeas. Entiendo que hay generaciones anteriores a la mía que están luchando por un país en convivencia, un país en el que pudiera haber pactos de Estado. Dentro de la normalidad puedes tener esa realidad, ahora, a la fuerza ahorcan".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha afirmado que "es evidente que el PP jamás había hecho oposición a un Gobierno como el que tenemos. Un Gobierno que está en contra de la ley, de la independencia del Poder Judicial, se enfrenta al Estado de Derecho y que está dispuesto a saltarse cualquier límite con tal de mantenerse en el poder. Dispuesto a reventar la convivencia de los españoles para mantenerse en el poder. Creo que es una realidad".

También ha comentado cómo el Gobierno ha cambiado su opinión sobre el Sáhara por intereses económicos en Marruecos. Sobre este tema, la portavoz parlamentaria del PP ha indicado que "queda claro que Pedro Sánchez supedita todo a sus propios intereses. Un día se pone la bandera del Sáhara para defender los derechos de los saharauis y al día siguiente las vende por intereses particulares, intereses empresariales como estamos viendo".

"Hasta sus propios socios le dicen qué está pasando con el Sáhara porque ha cambiado su posición sin dar ninguna explicación. No ha dado ninguna explicación en el Parlamento, hemos hecho multitud de preguntas y no contestan. No quieren contestar sobre este tema y él utiliza las cuestiones internacionales como mero interés particular y para defenderse de cuestiones internas. Lo hemos visto con Gaza y con el Sáhara. Ese es Pedro Sánchez, un oportunista y un farsante. Creo que ha quedado evidenciado para todos los españoles", ha finalizado Muñoz.