El Partido Popular da por perdido al PNV como posible socio en el futuro. "Lo que importa es el ahora, y ahora son el socio más fiable de Pedro Sánchez", advierten desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo, donde irán a degüello contra este partido. ¿Y en el futuro? "Saben que están muertos políticamente, no les debemos nada", zanjan dirigentes vascos del PP que pintan la situación de los de Aitor Esteban muy oscura.

El PP no descarta, incluso, llamar a Esteban a la comisión de investigación Koldo en el Senado, como admitió la portavoz, Alicia García, o cargos del PNV y empresarios vinculados al partido. "No descartamos nada, a medida que vayamos conociendo más detalles, decidiremos", decía al ser preguntada en rueda de prensa por esta posibilidad.

La dureza en el discurso y los actos se aprecia, sobre todo, tras el último informe de la UCO que confirma los vínculos de los nacionalistas vascos con la trama corrupta de Santos Cerdán y el reparto de cargos en empresas públicas a cambio de su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy para investir a Pedro Sánchez. El PP siempre sospechó de esa alianza, que se reforzó cuando el PNV rechazó investir a Feijóo. La investigación de la Guardia Civil confirma sus dudas.

La llegada de Miguel Tellado a la portavocía del Congreso, y ahora a la secretaría general del partido, abrió un tiempo nuevo en la relación del PP con el PNV. Acostumbrados siempre al cortejo de los principales partidos, Esteban no encajó bien las críticas que de forma reiterada le lanzaba el número dos del partido, y que no han cesado, hasta el punto de insultarle llamándole "torpe".

Esta misma semana, durante la sesión de control al Gobierno, Tellado aprovechó su pregunta a Félix Bolaños para airear el papel del PNV en la trama corrupta. "Son el Gobierno que se dedicaba a comprar el voto y el silencio del PNV a cambio de enchufar a amigos de Aitor Esteban en empresas públicas; al final lo del Palacete acabó convirtiéndose en una broma", dijo.

El día anterior, el partido reaccionaba al informe de la UCO poniendo especial énfasis en el papel de los peneuvistas en la trama corrupta. "Lo que se vendió como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción fue un acuerdo para institucionalizarla", decían.

El PNV firmó su sentencia con la moción de censura

El PP señalaba directamente a "Antxon Alonso, el socio de Cerdán que pactó con Bildu y PNV su apoyo a la moción de censura y que, como Aldama o Carmen Pano, fue recibido con honores en Ferraz". "Todos los que prometían comisiones ilegales tenían abiertas las puertas del PSOE", remataban en el comunicado.

Rajoy ajustaba también cuentas con el PNV en plena promoción de su libro El arte de gobernar. Durante una entrevista en El Hormiguero, de Antena 3, resumió el "problema que tiene el PNV": "Sabe que si le retira el apoyo al PSOE, pues, automáticamente, el PSOE pacta con Bildu y lo sacan de la circulación". A ello añadía que la estrategia te permite aguantar dos o tres años pero al final "acaba saliendo mal".

Esta idea expresada por Rajoy se ha asentado en el PP, tanto del País Vasco como a nivel nacional, lo que explica que descarten por completo un acercamiento al PNV. Su permanencia en el gobierno regional, y especialmente en ayuntamientos y diputaciones, depende del PSOE, de ahí que nunca vaya a abandonar a Sánchez. "Pan para hoy, hambre para mañana", resumen dirigentes populares, advirtiendo de que en las próximas autonómicas podrían perderlo todo.