Menú
Política

Enésimo palo de la UCO al PSOE: 24 años para ábalos y la epxlosión del caso 2%

Carlos Cuesta repasa el caso 2% y la petición de la Fiscalía de cárcel para Ábalos y Koldo.

Carlos Cuesta repasa el caso 2% y la petición de la Fiscalía de cárcel para Ábalos y Koldo.

Temas

0
comentarios