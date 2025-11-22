La UCO sigue la pista de un nuevo entramado societario: Koldo y Javier Herrero tenían anotaciones de cinco empresas más

Una nueva noticia ha hecho mirar hacia atrás en la investigación. El Ministerio de Transportes de Óscar Puente resulta que adjudicó una línea arrasada por la dana a una empresa que tenía a sueldo a Koldo García Izaguirre. El contrato no es pequeño: de 15 millones de euros, como ha señalado El Confidencial. Se adjudicó a dedo a una empresa, de nombre Azvi. Y, para colmo, está conectado con fondos de la Unión Europea.

La empresa fue señalada ya en su momento por Víctor de Aldama y aparece en los audios de Koldo. Pero no corresponde al periodo de mandato de José Luis Ábalos al frente de ese departamento. Ni siquiera, de Raquel Sánchez, su sucesora. No: la obra fue adjudicada en noviembre de 2024 por parte de Adif, sociedad bajo control de Óscar Puente, ministro en aquel momento.

La obra en cuestión era la reparación de la infraestructura afectada en el tramo Buñol-Utiel de la línea C3 de Cercanías de Valencia, por un importe exacto de 14.951.244 euros. Y, como se trataba de una adjudicación de emergencia pues se hizo por la vía de urgencia, es decir, a dedo.

La empresa beneficiada es Azvi SA, una compañía que ya ha salido a escena en las conversaciones captadas a Koldo García Izaguirre. El exasesor de Ábalos para todo, de hecho, mostró su preocupación en varias conversaciones por la emisión de facturas de 6.000 euros mensuales a la constructora sevillana Azvi sin contrato alguno. En esas charlas, Koldo discutía con su mujer, Patricia Uriz, por la forma en la que tramitar unos pagos que buscaban que no fueran descubiertos.

Koldo afirma: "Tenemos que hacer una factura de 6.000 euros". Uriz le contesta: "No sabía si podíamos hacer factura a Azvi sin tener un contrato, pero, que yo sepa, con Cruz y con Víctor no tenemos contrato y hemos hecho una factura".

Rastros en el móvil de Koldo

La UCO ha encontrado más rastros de empresas donde, de nuevo, parece Azvi. Pero no es la única. En el teléfono móvil de Koldo se han localizado anotaciones en las que se apuntan indicaciones para la adjudicación de obras públicas. Como ejemplo de lo anterior, la nota creada el 25 de mayo de 2022 aparenta ser una suerte de diálogo entre Koldo y Javier Herrero, en la cual nombraron tanto a LIC -Levantina-, como a diversas empresas dedicadas a la construcción: "Mab, Maygar, Aldesa, Azvi, Copasa, asociándolas a posibles obras dependientes de la Dirección General de Carreteras", señala la UCO. Y todas esas corresponden, de nuevo, a un periodo posterior a la salida de Ábalos del Ministerio.

La UCO no oculta la evidencia: Koldo debía operar por un permiso superior. Y no podía ser exclusivamente del PSOE porque el partido no concede obras: eso lo hace el Gobierno. Y sólo una persona podía dar órdenes por encima de Ábalos u otros ministros de su época o posteriores.

Otra documentación captada por la UCO apuntala aún más esta tesis: "Asimismo, también puede observarse otra nota fechada el 17 de noviembre de 2022, la cual indicaba "Obra Puerto de Valencia placas solares va LIC y FCC es de 20 millones se resuelve el día 23 se puede empujar por ellos".