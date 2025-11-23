Todo el Gobierno en pleno y toda la izquierda sin excepciones se han lanzado contra el Tribunal Supremo por osar condenar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por las filtraciones de los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La línea general ha sido explicitada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-Madird, Óscar López, que ha afirmado que se trata de una condena "injusta" y que se ha condenado "a un inocente sin pruebas". Pues bien, estas son las principales pruebas que soportan esa sentencia y que la izquierda niega que existan.

1-El fiscal Julián Salto testificó que le sacaron del campo de fútbol del Atlético de Madrid para dar toda la información de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por dos motivos: la orden del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y el hecho de que esa persona tenía una "relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid".

2-La fiscal Almudena Lastra confirmó que dijo a García Ortiz: "Has filtrado la nota" y que no hubo negativa alguna. Tan sólo la frase "eso ahora no importa".

3-Lastra confirmó igualmente que recibió la orden de filtrar la nota a lo que se negó.

4-Los chats entre la fiscal Pilar Rodríguez (Pilar "Cianuro") y García Ortiz certifican que el fiscal general supervisó la nota de prensa con la filtración de datos reservados y ordenó su publicación.

5-Pilar Rodríguez confirmó su animadversión hacia Díaz Ayuso al asegurar que, efectivamente, incluyó ese mensaje recomendando poner un poco de "cianuro" en la nota de prensa para la presidenta de la Comunidad de Madrid.

6-La fiscal responsable de los terminales de los fiscales -Esmeralda Rasillo- confirmó que era falsa la cortada de García Ortiz para borrar su móvil: "No había un protocolo como tal para borrar los datos de los móviles" en la Fiscalía General del Estado, afirmó Rasillo.

7-La directora de comunicación de la Fiscalía confirmó que recibió la orden de redactar la nota de prensa con la filtración directamente de García Ortiz. Y que, de hecho, se la dictó él personalmente.

8-El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, avaló el valor de la nota de prensa como filtración de los datos privados de las conversaciones mantenidas entre el equipo jurídico del novio de Ayuso y la Fiscalía.

9-La polémica nota, de hecho, divulgó el cruce de mails secretos entre los abogados del novio de Ayuso y la Fiscalía con el reconocimiento de los incumplimientos fiscales por parte de González Amador ante el fiscal como precio a cambio de que la Fiscalía frenase la actuaciones penales.

10-Uno de los mails incluyó como respuesta de la propia Fiscalía la siguiente frase: "Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible". Pese a ello, nunca se aceptó el pacto por parte de la Fiscalía.

11-La UCO certificó que García Ortiz borró todos sus terminales entregados y el resto no fue entregado.

12-La UCO certificó igualmente una posición de "dominio a todos los niveles" de García Ortiz en la cúpula fiscal y durante el periodo del filtrado de los datos reservados.