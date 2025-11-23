Feijóo planta cara a Sánchez también en TikTok con consejos para "poder vivir"

La política española ha encontrado un nuevo campo de batalla. Más allá del Congreso o las televisiones, el relato ahora se gana en TikTok a golpe de scroll. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido plantar cara directamente a Pedro Sánchez en la red social favorita de los más jóvenes.

El presidente del Gobierno lleva varias semanas publicando vídeos en los que se dedica a recomendar lecturas para el fin de semana. Libros para "disfrutar", para "reflexionar", para "desconectar". Un contenido ligero (muy alejado de los graves problemas que afectan a su mujer, a su hermano o a su exfiscal general) especialmente pensado para pasearse por el algoritmo sin demasiado sobresalto.

Pero Feijóo no ha dejado pasar la oportunidad. Este domingo ha reaparecido en TikTok con un mensaje que apunta claramente al presidente: "Hay recomendaciones para distraerse, y están bien, pero permitidme que hoy las mías sean para poder vivir", ha señalado el líder del PP.

En su vídeo critica que el Gobierno siga sin bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas, pese a que —recuerda— la proposición no de ley del PP ya fue aprobada en el Parlamento. También anuncia que su partido pedirá ahora en el Congreso la rebaja del IVA de los huevos, cuyo precio sigue disparado.

La carne y el pescado, según denuncia, han subido más de un 40%, y "el Gobierno no ha hecho caso". Por eso asegura que insistirá en que se vote una rebaja fiscal que alivie a los que, simplemente, "quieren llegar a fin de mes". Y ha añadido: "Ya bastante complicado está todo para que con más y más impuestos se lo pongan aún más difícil a quienes solo quieren llegar a fin de mes"