Sánchez mantiene que García Ortiz es inocente y confía en el recurso al Constitucional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este domingo en la inocencia del Fiscal General del Estado tras conocer el pasado jueves la condena del Supremo a Álvaro García Ortiz.

Desde Sudáfrica, donde se encuentra el presidente para asistir a la Cumbre del G-20, Sánchez ha respondido a las preguntas de la prensa sobre la condena impuesta por el Tribunal Supremo al fiscal a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y le ha impuesto una multa de 7.200 euros, además del pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

🔴EN DIRECTO Comparecencia del jefe del Ejecutivo, @sanchezcastejon, ante los medios tras la XX Cumbre del #G20. https://t.co/rdkpnO6nXG — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 23, 2025

Sánchez ha basado su discurso en tres claves: defensa a García Ortiz, rechazo de la sentencia y confianza en el recurso al Constitucional.

"La sentencia la acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia con la orientación de esta sentencia y lo hago porque creo en la inocencia del Fiscal General del Estado", ha dicho el jefe del Ejecutivo central tras esa sentencia.

Sánchez asegura que "acatan" la sentencia, pero no la comparten y, directamente, ha reconocido la "positiva labor" de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía.

Así, Sánchez ha lanzado tres máximas:

En primer lugar, ha anunciado que ya se ha iniciado el proceso de sustitución del Fiscal General del Estado, que sustituya a Álvaro García Ortiz tras su inhabilitación.

En segundo lugar, ha asegurado el presidente que "siempre han sido respetuosos con la independencia del Poder Judicial" y ha aprovechado para atacar a la oposición asegurando que "han sido otros los partidos que han querido controlar la sala segunda del Supremo".

Pero, en tercer lugar, Sánchez ha vuelto a insistir en que no comparte la sentencia y ha echado mano de las declaraciones que ofrecieron periodistas, según ha dicho, "de prestigio", durante el juicio donde aseguraron que "nada tiene que ver el Fiscal con los delitos que se le imputan".

Continúa entonces Pedro Sánchez hablando de la "inocencia" de Álvaro García Ortiz, lamenta el fallo y pone ahora la vista en el recurso al Constitucional. "Hay otras instancias jurisdiccionales en las que se tendrá también que dirimir algunos de los aspectos, una vez se conozca el contenido de esa sentencia, que pueden ser controvertidos y dirimidos por estas instancias".