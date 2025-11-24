La Audiencia Nacional investiga el ataque de Vallecas como posible terrorismo yihadista

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación declarada secreta por posible terrorismo yihadista tras la intervención de la Policía Nacional el fin de semana en Vallecas (Madrid) para reducir a un individuo que acuchilló a tres personas. De este modo, la titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto diligencias secretas por un presunto delito de terrorismo.

Los hechos ocurrieron el sábado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, hasta donde se trasladaron efectivos tanto de Policía Nacional como Municipal tras recibir una llamada de un menor que solicitaba ayuda debido a que su hermano, otro joven de 18 años, se encontraba alterado en el interior de un inmueble.

A su llegada al lugar, los agentes accedieron a la vivienda, donde encontraron a un joven alterado bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y en posesión de un cuchillo. Al ver a los policías, este arremetió contra ellos con el cuchillo, por lo que los agentes de ambos cuerpos dispararon su pistola TASER sin efecto.

En ese momento, los agentes cerraron la puerta con el objetivo de limitar el riesgo al interior del inmueble y solicitaron la colaboración del Subgrupo Operativo Antiterrorista de Reacción (SOAR) de la Unidad de Intervención Policial (UIP), según han informado desde la Jefatura Superior de Madrid.

Finalmente, las unidades del SOAR accedieron al inmueble, momento en el que el sospechoso se lanzó sobre ellos, a lo que los policías respondieron con disparos para neutralizar la amenaza. El sospechoso recibió impactos de bala en el tórax y la cadera y fue trasladado al hospital bajo custodia policial.

Fuentes conocedoras del caso han señalado que el sospechoso hablaba en árabe y llegó a pronunciar la frase "Alá es grande". La investigación también se centra en comprobar si esta persona podría estar relacionado con los tres apuñalamientos leves registrados en la misma zona.