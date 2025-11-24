La trama de obras públicas operó en Marruecos de la mano de Santos Cerdán, Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos. El objetivo era lograr una obra para Acciona en Kenitra con el fin de cobrar presuntamente el 2% establecido en sus tarifas para las obras amañadas. Todo ello lo hacían bajo la consideración de que "con el 1 estaría bien ponerse en contacto estos días que está allí". Y una nota de prensa de aquellos días ha dejado constancia de la coordinación de la labor de Ábalos con el presidente del Gobierno.

Esa nota, emitida el 24 de enero de 2019, señaló lo siguiente: "A mediodía, el responsable del Departamento mantendrá una entrevista con el Jefe del Gobierno, Saad-Eddine El Othmani, donde se repasarán temas de interés bilateral ya tratados durante la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado mes de noviembre". Y uno de los proyectos concretos abordados era justo el del "nuevo puerto de Kenitra y la participación de empresas españolas".

Ese último fin de semana de enero de 2019, efectivamente, viajaba Ábalos a Marruecos. Pero toda la agenda con ministros marroquíes había sido preparada en el viaje presidencial y era conocida por la trama. El viaje estaba previsto para finales de 2018 o principios de 2019. Cerdán pidió a Koldo coordinarse con el "1" el 28 de diciembre de 2018. El 19 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había "viajado a Marruecos en donde ha mantenido sendos encuentros con el rey Mohamed VI y con el primer ministro, Saadedine El Othmani", señalaba la propia Moncloa por aquellos días.

El 10 de diciembre hubo una nueva gestión presidencial: "Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto al primer ministro del Reino de Marruecos, Saadeddine Othamani, durante un almuerzo ofrecido por S.M. Mohamed VI, con ocasión de la Conferencia Internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Migraciones", señaló una nota oficial de Moncloa de aquellos días. Y el 18 de enero de 2019 Cerdán confirmó que se unía al viaje de Ábalos y exigió "que me gestionen con mi secretaria para incorporarme al viaje". Era Celia, la secretaria de Ferraz que se quejó de que tenía demasiado dinero en metálico en los cajones.

Una visita coordinada con Sánchez

Pues bien, con ese plantel, el Ministerio de Fomento no dudó en publicar una nota de prensa el 24 de enero alardeando de que el viaje estaba coordinado con Sánchez. "Viernes 25 y sábado 26 de enero. Ábalos realiza una visita oficial de trabajo a Marruecos donde se reunirá con el jefe del Gobierno y 5 ministros. La visita servirá para afianzar las buenas relaciones entre ambos gobiernos, tratar temas de interés común en materia de infraestructuras y apoyar la participación de las empresas españolas en los proyectos que se están llevando a cabo en el país vecino". Una de ellas era Acciona.

La nota añadía que Ábalos se "entrevistará, entre otros, con los tres ministros responsables de los asuntos que son competencia del Ministerio de Fomento: de Infraestructura, Transporte, Logística y del Agua, de Ordenación de Territorio Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política de la Ciudad y de Turismo, Transporte Aéreo, Artesanía y Economía Social.

El escrito puntualizaba que "el periplo de reuniones comenzará mañana viernes en Rabat, a las 09:00 horas, con el ministro de Energía y alcalde de Kenitra, Aziz Rabbah, con el que se tratará el proyecto del nuevo puerto de Kenitra y la participación de empresas españolas". Justo ese proyecto era el de Acciona.

"A mediodía, el responsable del Departamento mantendrá una entrevista con el Jefe del Gobierno, Saad-Eddine El Othmani, donde se repasarán temas de interés bilateral ya tratados durante la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado mes de noviembre", aclaraba otro párrafo.

Para colmo, la trama había pasado justo el contacto de ese ministro clave. La UCO lo explica en su informe: "A las 09:54 (UTC + 0) del 28 de diciembre de 2018, Santos envió a Koldo la imagen de una conversación entre personas no identificadas, donde se facilitaba la identidad de dos Ministros del Gobierno de Marruecos: Albdelkader AMARA, Ministro de Equipamiento, Transportes, Logística y Agua, y Aziz REBBAH, Ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente".

En aparente relación con lo anterior, "a las 12:21 (UTC + 0) del mismo día, el dispositivo de Antxón registró un mensaje autoenviado que contenía el nombre de "Aziz Rebbah", ministro marroquí cuya identidad había enviado Santos Cerdán apenas dos horas antes a Koldo". Rebbah, obviamente, era el mismo que se transcribió en la nota como Aziz Rabbah.